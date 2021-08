“La formación y la motivación son las claves del empleo”

apuesta formativa que lanza este otoño el SNE-NL. Una amplísima propuesta que puede conocerse en detalle en el portal Carlos Adín, director del Servicio de Desarrollo de Competencias Profesionales. Casi 5.000 plazas y cerca de 300 cursos es laque lanza este otoño el. Una amplísima propuesta que puede conocerse en detalle en el portal formacion.navarra.es donde, además, se han agrupado otros elementos de interés. “Es un integrador de recursos. En él se puede conocer qué cursos hay y cuáles están por llegar, pero también avisos, píldoras formativas audiovisuales, webinares, jornadas, podcasts, talleres. Es una página en continua actualización”, explica

¿Es la formación la herramienta más importante para potenciar el empleo?

Sí, junto a la actitud personal. Lo realmente importante es la motivación de formarse, bien porque tengo una necesidad o una oportunidad; porque mi empresa está cambiando y debo reciclarme; o porque mi empresa no cambia y tengo que empezar a posicionarme... Esa reflexión es la palanca principal.

La oferta es variadísima, desde la formación para personas que no tiene competencias a sectores punteros. ¿Cómo se planifica?

Partimos del amplio e importante conocimiento que existen en el equipo del SNE-NL. Compartimos información con agentes económicos y sociales. Especial relevancia tiene la que aportan CEN y sus sectoriales, así como CEPES a través de ANEL. Complementamos con la implicación de los sindicatos más representativos (UGT, CCOO, LAB). Incluimos últimamente la información de asociaciones profesionales. Complementamos con estudios sectoriales y los que ofrece el Observatorio de la Realidad Social de Navarra. Con todo generamos una matriz de necesidades con la que construimos nuestra oferta.

¿Cuáles son las principales novedades de este año?

Hay varias, pero me voy a quedar con AcredítaT, en coordinación con la DG FP del GN. Se dirige a personas que en su momento no recibieron una formación o no tienen el certificado completo. No pueden acreditar una cualificación profesional. Estamos en la fase de organizar los cursos para que estas personas trabajadoras, en función de sus prioridades y disponibilidad, puedan acreditar la cualificación profesional completa a través de formación modular.

Llama también la atención el programa TIC school...

Es clave que los profesionales TICs estén adaptados al escenario del año 2025. Vamos a trabajar para que aquellos que se dedican al desarrollo de software puedan dar un salto cualitativo en sus competencias. Vamos a aportar una formación complementaria en metodologías ágiles con orientación a clientes. Lo hacemos en colaboración con ATANA, ANAIT, UPNA, el Departamento de Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra y todo ello con el apoyo de TRACASA como empresa pública y de mayor dimensión del sector en Navarra.

¿Va la apuesta tecnológica más allá de las TIC?

Sin duda. A partir del 1 de setiembre, nuestros cursos, de forma progresiva, van a incorporar un módulo de transformación digital adaptado a cada sector. No será de competencias digitales de los trabajadores, sino ilustrativo de cómo en cada sector existe ya esa transformación y qué supone. Por poner un ejemplo, drones en agricultura, sensores en fontanería, etc. Estamos acabando una web donde vamos a tener muchos ejemplos, prescritos por expertos. Será un repositorio que va a ser clave para el trabajo de los docentes de formación para el empleo.

También aparecen los programas con compromiso de contratación ¿En qué consisten?

En esta nueva legislatura hemos apostado adicionalmente por la formación con compromiso de empleo. Tratamos de que las empresas no solo reclamen perfiles, sino que se impliquen en su desarrollo. Es una línea abierta que en este año 2021 ha multiplicado su actividad un 300%. Las empresas que tengan esa necesidad (individualmente, en grupo, a través de su sectorial o de un centro) hacen al SNE-NL un planteamiento que podemos financiar con hasta 300 horas de formación. Dado el éxito, hemos tenido que asignar recursos adicionales, con mucho gusto, porque es una respuesta ‘just in time’. A través de ella las empresas participan en la preparación de personas desempleadas como trabajadoras suyas.

¿Que supone la llegada de los fondos europeos ?

Bajo el Liderazgo del Departamento de Derechos Sociales impulsamos programas en ámbitos clave como sostenibilidad y economía verde, digitalización, vulnerabilidad y socio-sanitario. A modo de ejemplo junto con la ANADP se va potenciar para la red de residencias y domiciliaria el modelo de Atención Integral Centrada en la Persona’. Aprovechamos los fondos también para un rediseño de los PIFEs (Planes Integrales de Formación y Empleo) en los que vamos a realizar un esfuerzo en su duración y acompañamiento. Otro proyecto tratará de asegurar las competencias digitales de las personas trabajadoras de Navarra y un cuarto el realineamiento profesional en sectores afectados Covid.

También se han destinado fondos dirigidos a los propios docentes de la formación...

Este 2021 hemos duplicado el presupuesto en formación para este colectivo. Es un ámbito clave para la Formación. Se busca sobre todo innovar introduciendo metodologías más activas. Los docentes deben equilibrar su ‘expertis’ en la familia profesional que tratan con ser conductores de actividad con adultos. Hay que provocar que promuevan entre los participantes la idea de que cada uno de ellos sea protagonista de su aprendizaje. Deben generar inquietud y actitud por la formación como clave de su empleabilidad.