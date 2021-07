El Gobierno foral impulsa la acreditación de los centros de excelencia

El Gobierno foral concederá ayudas por un importe total de 200.000 euros para apoyar a entidades navarras para que concurran a la convocatoria de acreditaciones como

“Centros de Excelencia Severo Ochoa” y “Unidades de Excelencia María de Maeztu”.

En total, se van a financiar un total de cuatro solicitudes de dos entidades acreditadas como agentes de ejecución en el Registro del Sistema Navarro de I+D+i (SINAI), en concreto el Centro para la Investigación Médica Aplicada (CIMA) y la Universidad Pública de Navarra (UPNA), informa el Gobierno foral en un comunicado.

De los Institutos de la Universidad Pública de Navarra, al Instituto de Investigación de Smart Cities (ISC), el Instituto de Innovación y Sostenibilidad en la Cadena Agroalimentaria (ISFOOD) y el Institute for Advanced Research in Business and Economics (INARBE) se les concede una ayuda de 50.000 euros para acreditarse como Unidad de Excelencia María de Maeztu.

En concreto, en el caso del Instituto de Smart Cities se abordará un estudio a nivel consultivo de las fortalezas, recursos y puntos de mejora en su oferta científico tecnológica y organización. Asimismo, el Instituto incrementará su participación en foros internacionales y en su actividad divulgativa.

Por su parte, el Instituto de Innovación y Sostenibilidad en la Cadena Agroalimentaria (ISFOOD), utilizará la ayuda para la elaboración de su Plan Estratégico 2022-2025, presentar una propuesta ganadora a la convocatoria del Ministerio, realizar actuaciones de comunicación, divulgación y 'networking' que ayuden a dar a conocer el centro a nivel europeo e internacional y a establecer colaboraciones científicas de alto nivel.

Por último, las propuestas del Institute for Advanced Research in Business and Economics dotarán al centro de mejores herramientas de análisis estratégico y de investigación para consolidar sus capacidades y contribuir a mejorar su liderazgo, relevancia internacional e impacto en el territorio.

Al CIMA, para acreditarse como Centro de Excelencia Severo Ochoa, se le concede una ayuda de 50.000 euros. Este centro apuesta por realizar una investigación traslacional de excelencia, basada en un conocimiento biológico novedoso y dirigida a encontrar soluciones terapéuticas a las necesidades de los pacientes.