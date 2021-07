La excursión pendiente de la covid

De las veinte personas que comparten tertulia y sombrero de paja en una mañana de sol “seis o siete han sido pastores”, han horadado otras tierras más áridas, menos verdes, igual de amables, kilómetros con su rebaño desde Salazar y Roncal hasta la Bardena. En el trayecto tranquilo de su jubilación, en pensaron que sería bonito hacer excursiones,, a personas que, como ellas, tienen mucho que contar y para aportar. Elvira, la directora, comenzó a diseñar una ruta, a mover hilos con Lares. Pero en estas la que circuló fue la pandemia que no solo abortó las excursiones, anuló también el contacto con el exterior, con la calle, con los vecinos, las visitas. En fin. “Habíamos quedado en que los de Artajona iban a venir a Ochagavía, iríamos de interpretación de la naturaleza, subiríamos a Muskilda y haríamos en el jardín una comida con barbacoa, que tanto nos gusta, luego música y pasar el día aquí; los de Artajona también con mucha ilusión. Pero veíamos que se acercaba el covid y se suspendió todo. No visitas de familiares, no poder salir, el aislamiento aumentaría”, apunta que en este contexto surgió en Lumbier la idea del Libro Viajero que les ha insuflado una dosis de ilusión.