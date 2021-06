Atrapados en Malta: el SOS de una navarra confinada en la isla

La estellesa Sheila Maeztu ha echado mano de las redes sociales para contar la peripecia en la que se ha convertido el viaje de graduación de 31 fisioteraputas -de las cuales dos son navarras- a Malta.

"Me gustaría comunicar la situación actual en la que nos encontramos y que nos ayudéis a hacer difusión. Somos un grupo de 31 fisioterapeutas, que celebramos el viaje de graduación en Malta. La ley exige una PCR negativa para la entrada en el país, lo que supone haberse realizado un test anteriormente. Así pues, hoy nos han comunicado, después de 4 días de la entrada en Malta, que en el avión se encontraban personas positivas. Con lo que nos obligan a realizar un período de 14 días de cuarentena siendo personas vacunadas, negativas y que han volado en todo momento con doble protección (ffp2 y quirúrgica). Nos gustaría dar a conocer la situación", ha explicado.

"No tenemos ningún tipo de información ni podemos ponernos en contacto con las autoridades (ya que no nos llaman). Además, de mostrar el enfado con tema de poder volar de forma positiva y que el carnet de vacunación no tenga ningún valor. Muchas gracias! #AtrapadosenMalta", ha añadido.

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite , ha afirmado que desde el Departamento de Relaciones Ciudadanas ya se han puesto en contacto con las dos graduadas navarras en Fisioterapia de la Universidad de Reus (Tarragona) que se encuentran confinadas en Malta.

"Desde el departamento de la consejera Ana Ollo, que es la que lleva Acción Exterior, ya se han puesto en contacto con ellas para agilizar que las podamos traer a Navarra", ha comentado Chivite a preguntas de los periodistas.

Según ha indicado, este mismo martes hubo "un primer contacto" con estas dos navarras confinadas en un hotel de Malta donde disfrutaban de un viaje de fin de carrera.