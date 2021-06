Concienciar sobre el autismo, en el corto 'Bulit. Escucha la naturaleza'

Actualizada 26/06/2021 a las 06:00

Built es un toro con autismo que ha nacido ‘del alma y el brillo’ de Joel Úbeda. De la imaginación y las manos de un niño de 13 años con trastorno del espectro autista (TEA), que ha sabido versionar las creaciones del dibujante Mikel Urmeneta. Y que lo ha hecho con un fin solidario: crear los personajes de un cortometraje de animación para concienciar y sensibilizar a la población sobre este trastorno. Con el mismo título, ‘Bulit. Escucha la naturaleza’, se presentó este viernes en el Palacio del Condestable este icono que persiguen que sea el ‘corto’, impulsado por la Asociación Navarra de Autismo (ANA) y al que han puesto voz actores y comunicadores de la talla del Gran Wyoming, Karra Elejalde (Ocho apellidos vascos), Eva Hace, Pablo Carbonell y su hija Mafalda, Mariló Montero o Raquel Sánchez Silva, junto a niños con autismo de ANA. El estreno será el próximo miércoles 30 de junio, en la Ciudadela de Pamplona (a las 21.30 horas, entrada libre, con más actividades infantiles y familiares) y se proyectará más veces en los barrios, durante el mes de agosto, dentro del ciclo de cine al aire libre del Ayuntamiento de Pamplona. El autismo es un trastorno neurológico que afecta ya a uno de cada 59 nacimientos (cada vez a más niñas). En Navarra, hay 450 menores de 16 años con TEA, una cifra que asciende a más de 500.000 en toda España.

La presidenta de ANA, Amaya Áriz, recordó que la idea del cortometraje ha sido ‘lenta de madurar’ pero ‘rápida de hacer’ y que el objetivo final es que los menores con TEA tengan “un futuro con los mismos derechos y oportunidades que el resto de personas”. Así, los protagonistas son un toro con autismo, una oveja con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y un mono en riesgo de exclusión social. “Porque la capacidad y la discapacidad está en todos nosotros”. Amaya Áriz, productora ejecutiva de ‘La alegría muda de Mario films’ (productora que creó junto con el periodista Juan Ramón Lucas para impulsar una película sobre el autismo), quiso aplaudir ayer a las personas que participaron pero también a las que no acudieron. “Mi hijo Mario ha puesto la voz a ‘Bulit’ pero no ha podido venir porque ha sido excesivo. No es cierto que las personas con autismo no sientan. Ellos ‘hipersienten’ y por eso, a menudo, se bloquean”, explicó. Y agradeció la ayuda desinteresada de Mikel Urmeneta (“cuando le pedimos cuatro pictogramas nos hizo 54”) y de los actores y periodistas que han participado. “Todos aceptaron colaborar inmediatamente”.

SABER VER 'MÁS ALLÁ'

Áriz recordó la sesión de los psicólogos y pedagogos de ANA con los niños para seleccionar quiénes iban a hacer los dibujos y poner voz a los personajes. “Seguramente, en unos años, lo disfrutarán como un logro”. Y apuntó la importancia que tiene sensibilizar y concienciar a la sociedad para que sepa ver “más allá”. “Porque las personas con autismo nos traspasan el alma”.

Así lo cree también el dibujante pamplonés Mikel Urmeneta, que lleva años colaborando con la asociación, junto con su colega Mikel Santos (Belatz), ambos autores de los pictogramas en comercios e instituciones navarras. “Este proyecto (dijo en alusión al corto) es el que más me ha hecho crecer en mi vida. Me he dado cuenta de que mis dibujos tienen una conexión con el mundo del autismo que jamás hubiera imaginado. Es increíble cómo me he comunicado con Joel. Parecía magia”, insistía. Y, en efecto, el mismo sentimiento tuvo Joel Úbeda Álvarez, vecino de Ansoáin, de 13 años, con TEA y que acaba de terminar 1º de ESO en el colegio Hijas de Jesús (Jesuitinas) de Pamplona. “Me he divertido mucho trabajando con Mikel. ¡Me encanta cómo ha quedado el corto!”, aplaudía este chico, ante la orgullosa mirada de su madre, Yolanda Álvarez García. “Ha disfrutado participando en este proyecto”, contaba, al tiempo que explicaba que para Joel el curso de la pandemia ha resultado “fenomenal”. “Ha respetado la mascarilla y ha sido muy consciente en el colegio de lo que tenía que hacer. Acude a un aula ordinaria y ha sacado muy buenas notas”, cuenta de su hijo que, además, juega al pádel. Urmeneta recordó que su vinculación con el autismo viene desde hace un tiempo cuando conoció en un Nueva York a un señor con este trastorno que dibujaba “de forma compulsiva para entender lo que le rodeaba”. Los dibujos de Joel, insistió, “tan sencillos” llegan mucho más “que otros proyectos en ocho dimensiones”, bromeó.

APOYO ECONÓMICO

El cortometraje ha contado con el respaldo institucional del Ayuntamiento de Pamplona y con el apoyo económico de Fundación Caja Navarra y Fundación La Caixa. La concejala delegada de cultura e igualdad del consistorio pamplonés, María García-Barberena, insistió en que hay que sensibilizar a la sociedad sobre el autismo y otras discapacidades desde edades tempranas. “Existen mucho prejuicios pero deberíamos fijarnos en los talentos de estas personas”, expuso, en referencia a sus dificultades para acceder al mercado laboral.

En la misma línea se expresaron el director general de Fundación Caja Navarra, Javier Fernández; y la delegada de la Fundación La Caixa en Navarra, Izaskun Azkona. “A través del programa ‘Innova’ hemos impulsado este proyecto”, apuntó Fernández. “ La cultura y el arte nos ayudan a construir puentes y generan espacios para el diálogo y la convivencia”, añadió Azkona.

El tema musical principal del corto es “El hombre y la Tierra”, cedido por el compositor Antón García Abril, recientemente fallecido, versionado por el contrabajista Javier Colina y el trompetista Manuel Blanco. Entre estos acordes, ‘Bulit’ y sus amigos mostrarán que esta historia es algo más que dibujos para niños.