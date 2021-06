Actualizada 23/06/2021 a las 16:17

La Asociación Navarra de Pequeña Empresa de Hostelería (ANAPEH) ha reclamado al Gobierno foral, de cara a la nueva Orden Foral de flexibilización de medidas, "una mayor apertura" de la hostelería, que se pueda consumir en la barra, que aumente el número de personas por mesa y que disminuya las distancia.

ANAPEH ha reivindicado que esto es "clave" y ha manifestado que "no se entiende que en el ámbito privado -en una casa, un huerto o una bajera- puedan reunirse más personas que en un bar o un restaurante". "Esto tiene una consecuencia directa en la hostelería", ha advertido en una nota.

Desde ANAPEH han recordado que "quedan pocos días para que la mascarilla deje de ser obligatoria en exteriores", al mismo tiempo que Navarra "camina a los mejores índices de contagios desde que comenzara la pandemia" y avanza la vacunación.

Según ha expuesto la asociación, "todos estos datos están dando una sensación de libertad en todos los aspectos en nuestra vida, salvo si te dedicas a la hostelería; si eres hostelero u hostelera, llevas ya más de un año sufriendo todo tipo de restricciones que no terminan de desaparecer y que te afectan más a ti que a otros sectores". "Y a pesar de los cierres forzosos y las limitaciones sigues sin percibir una indemnización acorde a los días en que se ha expropiado tu trabajo", ha censurado.

Asimismo, ANAPEH ha remarcado que las nuevas medidas de desescalada propuestas por el Ejecutivo a la hostelería aumentan el aforo de interiores al 60% y el horario de cierre a la 1 horas, pero ha lamentado que "siguen manteniendo restricciones tanto en terrazas como en interiores, porque limitan el número de personas en mesas, prohíbe el consumo en barra, estable distancia entre las mesas y limita horario".

A su juicio, las medidas planteadas "van a tener escasa repercusión en los negocios, que es lo que, ahora que los indicadores dicen que la pandemia está remitiendo, debería de estar en el foco del Gobierno de Navarra". "Porque cada día que pasa la hostelería, los y las empresarias hosteleras y las personas que trabajan en los negocios corren mayor peligro de cierres y despidos", ha lamentado.

A juicio de la asociación, "si aumentas el aforo pero no disminuyes la distancia entre mesas por mucho aforo que permitas no van a caber más comensales en la inmensa mayoría de los negocios". Además, "si no permites más de cuatro personas en mesa o seis manteniendo una distancia de 70 centímetros entre comensales los grupos que superen esta cifra no acudirán a la hostelería".

Igualmente, ANAPEH ha remarcado que "si en terraza tampoco permites mayor número de comensales sucederá lo mismo", al mismo tiempo que "si no se permite el consumo en barra no hay rotación de clientes y eso afecta de manera decisiva a la facturación".

Para la asociación, "son cuatro puntos vitales para la hostelería en este momento" y ha incidido en que las medidas de flexibilización, "de dejarse como se nos ha anunciado, abocan de nuevo a la hostelería a sobrellevar unas condiciones difíciles para su viabilidad económica, más aún cuando venimos de dónde venimos, con 15 meses de cierres y duras restricciones y con una situación económica en general desastrosa para el sector hostelero".