El 'navarrómetro' no preguntará por la gestión del Gobierno foral

Actualizada 15/06/2021 a las 06:00

De nuevo, el conocido como navarrómetro, barómetro de opinión pública del Parlamento, no incluirá preguntas en torno a la gestión que está realizando el Ejecutivo de María Chivite. Está previsto que las encuestas se elaboren en septiembre y en diciembre se conozcan los resultados, entre los que se incluye la estimación de voto al Parlamento.

La Cámara encarga este trabajo al departamento de Sociología de la Universidad Pública de Navarra. Frente a lo ocurrido años anteriores, en 2020 tampoco se preguntó a los ciudadanos por la gestión del Gobierno navarro ni en general ni en algún aspecto concreto como la pandemia. La única referencia que hubo al Ejecutivo fue sobre si sus medidas contra los rebrotes de la covid-19 eran conocidas. Sí planteó a los encuestados qué opinaban sobre la gestión de la pandemia que realizó el Gobierno central de Pedro Sánchez, y por la labor de la oposición en la política nacional, no en la de Navarra.

Lo piden NA+, PSN y Geroa

En 2020, a diferencia de ediciones anteriores, tampoco se pidió a los ciudadanos que valoraran a los distintos líderes políticos, algo que por el contrario sí se va a hacer en el próximo navarrómetro. Será una cuestión que se planteará dentro de las preguntas que se van a realizar en torno a las consecuencias sociales y económicas de la pandemia.

Los grupos podían proponer preguntas y Navarra Suma planteó hasta 17 sobre la gestión del Ejecutivo en distintos aspectos de la crisis sanitaria: las residencias, los sectores económicos, las medidas restrictivas, la atención sanitaria, listas de espera, etc.

No fue el único grupo, ya que también el propio PSN propuso que se preguntara por la gestión del Gobierno de Navarra en general, por la que ha hecho de los servicios públicos básicos o por las medidas que ha propuesto para salir de la crisis. Y su socio en el Ejecutivo, Geroa Bai, planteó que se pidiera a los encuestados que valoraran el Servicio Navarro de Salud y el sistema sociosanitario en la pandemia, el autogobierno en la gestión de la covid y si ha habido “politización” en esa gestión.

No se incluyó ninguna

El director del barómetro se reunió ayer a puerta cerrada con los grupos y les trasladó que no se podían añadir más preguntas a las que propuso la UPNA, a no ser que quitaran otras, argumentando que si son muchas, en estas encuestas telefónicas se corre el riesgo de que el interlocutor cuelgue. Finalmente, no se agregó ninguna pregunta, algo que aceptaron grupos como PSN o Geroa.

A la salida, el portavoz de NA+ Javier Esparza se quejó de que se les invite a formular preguntas y luego no se acepten. “El resto de los grupos no ha querido. Es evidente que no quieren que nadie controle al Gobierno, no quieren que la sociedad navarra hable, quieren contar su versión de lo ocurrido. Hay cero autocrítica y mucha autocomplacencia”.