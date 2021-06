Inglés, francés y alemán sólo se valorarán como mérito en puestos concretos

Actualizada 10/06/2021 a las 06:00

Según la futura norma en la que trabaja el Gobierno de Navarra, los idiomas comunitarios (inglés, francés y alemán) no se valorarán de forma general como mérito en los concursos oposición de ingreso en la Administración foral o en concursos de provisión (internos), sino sólo si tienen relación con el puesto, algo que decidirá cada tribunal. Así lo avanzó ayer el portavoz del Ejecutivo y consejero de Presidencia, el socialista Javier Remírez.

El departamento de Remírez está preparando el decreto foral que regulará la valoración de todos los méritos en el acceso y provisión de puestos de trabajo de la Administración foral. Cuando esté redactado, lo tendrá que pactar con la representación sindical en la Mesa de Función Pública y espera desarrollarlo a lo largo del segundo semestre de este año, por lo que podría no estar en vigor hasta 2022.

El Ejecutivo está elaborando esta norma, porque en octubre de 2019 el Tribunal Superior de Justicia de Navarra anuló varios artículos del decreto de 2017 sobre el uso del euskera en las administraciones públicas del anterior Gobierno de Uxue Barkos. El fallo judicial dejó sin efecto la valoración del euskera como mérito en los concursos oposición de ingreso o en los de provisión de la Administración foral en la zona mixta y la no vascófona. No impedía que el euskera puntúe, sino su aplicación “imperativa” para cualquier plaza.

El Gobierno decidió no recurrir la sentencia y hacer una regulación de todos los méritos, no sólo del euskera. En ese decreto contempla que esta lengua, pero también las comunitarias y el resto de méritos no se apliquen a todos los puestos, sino a los que lo requieran, siguiendo la directriz de la sentencia.

El fallo judicial no afecta a la zona vascófona, donde sí se valora el euskera como mérito por ser lengua oficial, ni a las plazas en las que el euskera es requisito.

VALORACIÓN DEL EUSKERA

El Gobierno, como avanzó Remírez, recoge en esa futura regulación que el euskera se siga valorando como mérito en todas las plazas de la zona vascófona de la Administración foral.

En la zona mixta, se valoraría en los puestos de trato o atención directa al público, y en el caso del Servicio Navarro de Salud, en todos los puestos sanitarios, desde facultativos a celadores.

En la zona no vascófona prevé que no se valore el euskera como mérito, algo con lo que no están de acuerdo dentro del Gobierno ni Geroa Bai ni Podemos.

POSICIÓN "UNITARIA"

Remírez insistió en que la posición del Gobierno sobre esta norma “es colegiada, es unitaria”, lo que “no quita para que haya posiciones diferentes” de los tres grupos que lo integran. “Hay un alto grado de consenso, salvo en esta cuestión”, dijo sobre la decisión de que no puntúe el euskera como mérito en zona no vascófona.

Remírez negó que incumplan el acuerdo programático, como aseguró Geroa Bai. “En este caso, en mi opinión, sí cumplimos lo que recoge el acuerdo programático” que incluía un cambio de la norma en función de lo que dijeran los tribunales y en función de la realidad sociolingüística, dijo.

EL FUTURO DECRETO DE MÉRITOS



Qué regulará

La valoración de todos los méritos en el acceso y provisión de puestos de trabajo en la Administración foral

Euskera y la zona vascófona

El euskera será valorado como mérito en todas las plazas, como ocurre ahora

Euskera y la zona no vascófona

No se valorará el euskera como mérito en el acceso y provisión de puestos de la Administración foral

Euskera y la zona mixta

El euskera se valorará como mérito en las plazas de trato y atención al público y en el caso de Salud, en los puestos sanitarios

Inglés, francés y alemán

Los idiomas comunitarios no se valorarán de forma generalizada, sino en puestos concretos

Otros méritos

El objetivo del decreto es que se puntúen en función de los puestos