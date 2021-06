Extraños en un jardín en Arguedas: en busca del tesoro en el patio

Actualizada 04/06/2021 a las 06:00

El vecindario oyó revuelo el pasado sábado por la noche. Los inquilinos de la vivienda se encontraban pasando el fin de semana fuera de Arguedas, por lo que ante las sospechas, se dio aviso a la Guardia Civil. No fue una falsa alarma. Tras acceder a la vivienda, los agentes descubrieron a dos hombres jóvenes que cavaban agujeros en el patio del recinto anexo al domicilio. Equipados con palas, explicaron a los agentes que estaban buscando “un tesoro”. No solo no lo hallaron, sino que terminaron detenidos. En caso de que fuera cierto y efectivamente el suelo albergue una caja con dinero, tendrán que buscar un mapa más preciso, la próxima vez. Habían hecho varios intentos, con agujeros en el terreno, sin que ninguno de ellos ‘pinchara en hueso’

La Guardia Civil señaló a través de una nota de prensa que fueron agentes de seguridad ciudadana quienes llevaron a cabo el arresto de dos hombres, de 32 y 23 años, vecinos de la Merindad de Sangüesa, a los que descubrieron con palas buscando un “tesoro” que creían que estaba enterrado en el patio de esa vivienda.

La Central Operativa de Servicios recibió la llamada de una persona que alertaba de que había observado movimientos en la casa de sus vecinos, pero sabía que estos se encontraban de vacaciones en Cataluña.

La Guardia Civil destinó al lugar varias dotaciones de seguridad ciudadana y, a su llegada, los agentes vieron luces en el interior de la vivienda y obtuvieron de una vecina una copia de la llave de la casa.

Los agentes accedieron al interior de la vivienda y, después de hacer comprobaciones en varias estancias, localizaron a dos hombres en el patio que intentaron darse a la fuga, aunque finalmente fueron interceptados.

Estos hombres llevaban palas plegables y una mochila con diferentes herramientas. Los agentes observaron que en el terreno del patio de la vivienda había varios agujeros hechos recientemente.

Estas dos personas explicaron a los agentes que habían recibido la confidencia del propietario de la casa de que escondía una caja con dinero enterrada en el jardín a modo de “tesoro”.

Los guardias civiles detuvieron a los dos hombres como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en las cosas en grado de tentativa y los puso a disposición judicial.