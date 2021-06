El Gobierno foral aprobará en septiembre el decreto que dará soporte a Skolae

Actualizada 02/06/2021 a las 06:00

El Gobierno prevé aprobar en septiembre el decreto que dará sustento legal a Skolae, apuntó este martes en el Parlamento el consejero de Educación, Carlos Gimeno. Cuando el decreto esté en vigor, el consejero elaborará y aprobará mediante una orden foral un nuevo plan de coeducación que concretará el itinerario formativo y su contenido. Mientras no se apruebe, en el curso 2021-2022 se aplicará el actual plan 2017-2021.

Gimeno compareció a petición de EH Bildu, para explicar la cobertura legal de Skolae, después de que el Tribunal Supremo no admitiera en abril el recurso del Ejecutivo foral y confirmara así la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. El TSJN en junio de 2020 anuló la resolución de 2018 que regulaba la implantación del programa Skolae, por un fallo formal, porque no se aprobó con una norma.

El consejero insistió en que la justicia no ha cuestionado el contenido de Skolae. Sostuvo que como la sentencia del TSJN hasta ahora no era firme, han mantenido el programa en este curso 2020-2021 “en los mismos términos”. Y que es “de obligado cumplimiento para todos los centros financiados con dinero público”, al basarse en la Ley foral de Igualdad entre Mujeres y Hombres.

En respuesta a María Solana, de Geroa Bai, detalló algunos centros concertados que se van sumando y dijo que ya va a estar en todos los públicos.

EL PAPEL DE LAS FAMILIAS

El programa Skolae ha sido polémico desde su inicio, ya que hay familias que han invocado ante sus contenidos el derecho de educar a sus hijos de acuerdo con su valores. Gimeno destacó que el decreto considera a las familias “colaboradoras de este proceso” y se fijarán procedimientos desde los centros para implicarlas.

ÚNICA ALEGACIÓN ACEPTADA

En el proceso de participación al que se ha sometido el futuro decreto, Educación ha asumido parte de 1 de las 24 alegaciones presentadas. Es la que pide dar autonomía a los centros concertados para configurar el grupo que impulsará el plan de identidad coeducativa y para decidir quién nombrará a quien lo coordinará. En cuanto al resto de alegaciones, fundamentalmente defendían el derecho de los padres a decidir cómo educar a sus hijos y reclamaban que no se impusiera el programa.

“NO HA AYUDADO A LA IGUALDAD”

La voz crítica con Skolae fue la del portavoz de Navarra Suma, Pedro González, quien sostuvo que no ha ayudado a trabajar “por la igualdad, por el respeto, por la aceptación de las diferencias, por el desarrollo de la sexualidad y afectividad”, porque, “además de haberse impuesto sin consenso ni participación ni transparencia, se ha basado en una ideología de género radical que refleja una concepción de la familia, de la persona, del desarrollo de su identidad y su orientación sexual que da lugar a una construcción social y moral controvertida, cuando no ampliamente rechazada por una parte importante de la sociedad”. Pidió a Gimeno un plan “alejado” de ese “activismo” y que deje autonomía a los centros para elaborar sus planes.

LAS LÍNEAS DEL FUTURO DECRETO



Objeto. Una educación “para la igualdad entre géneros”. Incluye la formación de todos los profesores y del personal no docente de los centros.



Plan de coeducación. Será de obligado cumplimiento en centros públicos y privados concertados no universitarios. Lo aprobará el consejero de Educación e incluirá las características del modelo formativo y el contenido, con las líneas que plantea el decreto, entre las que cita educar en una conciencia crítica frente a la desigualdad de género; autonomía personal y capacidad para tomar decisiones; educación afectiva y sexual “positiva, saludable y respetuosa con la diversidad”; lenguaje no sexista y prevención de la violencia contra las mujeres.



Plan de identidad coeducadora en cada centro. Cada centro contará con un grupo impulsor de la coeducación que elaborará un diagnóstico y redactará el plan de identidad coeducadora, basado en el plan de Educación. Un profesor o profesora coordinará ese plan propio. En los centros públicos en el grupo impulsor estará el coordinador, alguien del equipo directivo y profesores. Los concertados decidirán sus miembros. Para desarrollar el plan, el grupo colaborará con el Consejo Escolar del centro. Implicará a las familias en actuaciones incluidas en el plan.



Redes coeducativas. Los coordinadores del plan de identidad de los centros se reunirán para formación, intercambio de experiencias o evaluar el proceso.