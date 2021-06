III encuentro Navarra Incluye: Responsables de servicios sociales abogan por una mayor inclusión

Actualizada 01/06/2021 a las 06:00

Mujeres emigrantes con hijos a su cargo y sin familia que las ayude. Menores marroquíes no acompañados que no encuentran trabajo. Mayores que necesitan ayuda en su domicilio, habitualmente y más durante la pandemia. De estas personas, con más dificultades de inclusión social, debatieron ayer expertos de instituciones navarras. Diario de Navarra ha dado voz a los responsables de servicios sociales del Gobierno de Navarra y los Ayuntamientos de Pamplona y Estella para que reflexionen, cuenten sus experiencias y aporten soluciones para el futuro. Y lo han hecho en el tercer foro de ‘Navarra incluye’, impulsado por el rotativo, para ayudar a mejorar la inserción y una “sociedad navarra más justa y equilibrada’. Con el de ayer se cierra este ciclo de tres encuentros. En meses anteriores han participado los representantes de las organizaciones sociales (marzo) y empresarios (abril). Los ponentes que intervinieron ayer (el debate puede verse en la web del periódico) fueron el director general de Protección social y cooperación del Gobierno de Navarra, Andrés Carbonero Martínez; la directora del Servicio social del Ayuntamiento de Pamplona, Olivia Elizari Aranguren; y el responsable del Servicio social de base del Ayuntamiento de Estella, Francisco Yoldi Idoi.

SOCIEDAD INCLUSIVA. CON POBLACIÓN VULNERABLE

Los tres expertos coincidieron en que Navarra es una sociedad “relativamente inclusiva”. “En general, somos igualitarios. Aunque eso no quita para que haya personas en situación de desigualdad y riesgo de exclusión”, explicó el director general de Protección social y cooperación del desarrollo, Andrés Carbonero, y recordó que Navarra ocupa el puesto número 11 de las regiones europeas a este respecto. Una opinión similar sostuvo la director de Servicio Social del Ayuntamiento de Pamplona, Olivia Elizari. “Nuestra ciudad es muy solidaria. Durante el confinamiento, la gente levantó la mano y se tejieron redes vecinales de voluntariado. ¡La respuesta fue brutal!” Como ocurrió también en Estella. El responsable de los Servicios sociales del consistorio, Francisco Yoldi, insistió en la “capacidad de respuesta de la gente” durante la pandemia. “Navarra es solidaria pero siempre existe un margen de mejora”.

MEJORAS. DEPENDENCIA Y VIOLENCIA DE GÉNERO

Aunque Navarra es una comunidad “relativamente inclusiva”, existen algunas situaciones que deben mejorarse. Y así lo expusieron los responsables de servicios sociales. “Hay margen de mejora en el área de dependencia, en las ayudas a domicilio y en algunas actuaciones sobre violencia de género”, enumeró Andrés Carbonero. Y recordó que se debe trabajar en los ámbitos de las personas sin hogar, la interacción entre el servicios sociales y de empleo y la coordinación en las prestaciones económicas. Una opinión que también compartió Olivia Elizari, que apostó por la “coordinación interadministrativa” para tener “a la persona en el centro”. “Se ha demostrado que los más vulnerables tienen más problemas de salud y sus hijos, un riesgo mayor de absentismo escolar. Todo esta relacionado y, por eso, hay que trabajar de una manera integral (salud, educación, vivienda...)”

PREVENIR. DESDE LO LOCAL

Está bien intervenir cuando hay problemas pero es preferible evitarlos. Por eso, Olivia Elizari abogó por que se desarrollen más las políticas de prevención. “En Pamplona, tenemos trece unidades de barrio que coordinan muy de cerca el trabajo en los centros de salud, con los orientadores escolares de los colegios...” En la misma línea se expresó Francisco Yoldi que insistió en la importancia de “lo local”. “Los ayuntamientos estamos pegados al terreno y a los ciudadanos. Por eso, el trabajo exitoso se basa en las relaciones de varias instituciones”. Recordó, por ejemplo, que desde los centros de salud se han detectado problemas de vulnerabilidad (vivienda, escuela...) y se han proporcionado alimentos, productos de higiene...

JÓVENES. FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL

El desempleo de los jóvenes, en general; y en particular, el de los migrantes o menores no acompañados, es una de las preocupaciones de los servicios sociales. “Nos inquietan, sobre todo, los que terminan de estudiar a los 16 años y tienen dificultades para encontrar trabajo”, lamentó Carbonero. Y recordó que el Servicio Navarro de Empleo (SNE) colabora con Políticas Sociales en la formación (vinculada a la empresas) y la orientación laboral. “Queremos poner el foco en la población más vulnerable, como los migrantes o los jóvenes de etnia gitana”. En Pamplona, explicó, Elizari, para contribuir a este fin existen seis escuelas-taller, en las que los jóvenes se forman durante 18-24 meses. “Salen con un certificado profesional y se les ayuda a encontrar empleo”. A este respecto, Yoldi lamentó que en Estella viven ‘extramuros’ y que la mayoría de los recursos se ofrecen en Pamplona y comarca.

SOCIEDAD CIVIL. SABER MIRAR ALREDEDOR

Los tres expertos abogaron por conseguir una mayor inclusión y pidieron a la sociedad civil que “sepa mirar alrededor” y “no se deje llevar por lo fácil” (los estereotipos). “Que se mantenga el pulso solidario que se dio durante la emergencia. Y que todos tengamos un objetivo común”.

Emigración, ¿coexistir o convivir?



Sobre la población emigrante, que representa un 15% de la sociedad navarra, también debatieron los expertos. Andrés Carbonero recordó que se están haciendo estudios de diagnóstico sobre la convivencia y la acogida de los migrantes. “No son una población homogénea y su situación depende de cuál es su país de origen, si hablan o no castellano...” La alfabetización, la vivienda y la convivencia son, a su juicio, los principales problemas que se plantean. “Hay una coexistencia a nivel local pero no una plena convivencia”. Una situación que define del mismo modo Francisco Yoldi. “La base para saltar de la coexistencia a la convivencia están en el conocimiento. Hay que retirar los estereotipos”. Como, insistió, la creencia errónea de que la renta garantizada solo va para los migrantes, cuando se reparte a partes iguales entre la población autóctona y la emigrada. Olivia Elizari subrayó que en Pamplona ya se sabe, por ejemplo, en qué barrios viven los jóvenes migrantes no acompañados, a los que hay que ofrecer “una respuesta”. Y recordó la importancia de enseñar a los menores a convivir. “Hay que fomentar un ocio inclusivo y trabajar desde la infancia. Recordaron que, con la pandemia, han emergido grupos invisibles: como mujeres solas con niños.