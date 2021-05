El arte que rodea a lo 'gourmet'

Actualizada 12/05/2021 a las 06:00

El vino y el jamón no tienen por qué ser sinónimo de algo cotidiano. Al revés. Pueden convertirse en productos selectos, exquisitos y envueltos en el papel del arte y la creatividad. Es el objetivo de cuatro alumnos y exalumnos de la Universidad de Navarra. Y emulando a Apolo, el dios griego de las artes, han lanzado una línea especial de productos (alimentos y bebidas ‘gourmet’) al alcance de un público seleccionado. Y así, han creado su empresa, Apolo's gourmet club. Para hacerse socio hay que pagar 350 euros de entrada pero después, explican, no existen mensualidades y cada uno abona solo lo que compra. “Elegimos a nuestros miembros y les ofrecemos una atención personalizada. Cada uno tendrá su personal adviser, un consejero particular que le avisará de las mejores ofertas y le orientará sobre qué puede comprar, según sus preferencias”. Así lo explica el pamplonés Daniel Herrera Valenzuela, de 24 años, recién licenciado en Derecho y gerente de la empresa. Junto con él, hay otros tres cofundadores: el pamplonés Miguel Olavide Montes, licenciado en ADE Internacional y exjugador de Osasuna; Manuel Ramírez Ortega, nacido en Albacete hace 23 años y alumno de ADE y Derecho; y Jaime Martínez García-Gallardo, burgalés de 23 y estudiante del mismo doble grado.

“Los cuatro somos amigos y decidimos crear una empresa juntos. Nos dimos cuenta de que los tiendas ‘gourmet’ no ofrecían a los clientes un servicio acorde a su calidad. Aportan una experiencia de consumo muy similar a la de comprar vinos ‘on line’ pero nada más”, explica Daniel Herrera. Por eso, añade, ellos quisieron dar un paso hacia adelante. “Nuestro objetivo es ofrecer productos que son arte, que cuentan una historia... Vendemos algo más”. Para ello, cuentan con un proveedor principal (La mantequería, una tienda de productos ‘gourmet’ de Madrid). “Ofrecemos su catálogo: vinos espumosos, quesos, jamón, whisky, ron, puros... Todo lo que abarca el mundo ‘gourmet’ en España”. Además de los envíos, insiste, ofrecen “servicio personalizado”.

UNA CAJA 'MUY NAVARRA'

Como propuesta de lanzamiento, los cuatro fundadores de este club ofrecen una cajas ya preparadas con productos ‘gourmet’ para que se conozcan algunos artículos. “Tenemos lotes con temática totalmente navarra para premiar y reconocer la labor de las empresas locales”, insiste Herrera. Así, colaboran con Bodegas Otazu, Conservas El navarrico (pimientos, espárragos...), El porche (txistorra) y ahora están buscando una colaboración con alguna empresa de quesos Idiazábal, entre otras marcas.

El club abrió sus puertas en el verano de 2020 pero todavía está arrancando. “Hemos hecho una campaña de comunicación, participado en un proceso de acelerador de empresas... Así que, de momento, el club solo está abierto para las personas más cercanas”. Aunque todos aquellos que estén interesados, insiste Herrera, pueden contactar con ellos a través de su página web (www.apolosgourmetclub.com), en Linkedin o Instagram (@apolosgourmetclub). “Queremos darnos a conocer, crear valor y formar a la gente de una forma entretenida”. De cada miembro, recalcan, abrirán una ficha personalizada, con sus gustos, preferencias... para tenerle al tanto de las novedades. Y para que comprar vino y jamón no sea algo cotidiano. Sino, coinciden, una experiencia artística y selecta.

Botellas de vino en exclusiva para ayudar a los ‘Niños contra el cáncer’



Beber una copa de vino ya no será solo un acto placentero sino también solidario. Los confundadores de Apolo's Gourmet Club querían contribuir con su trabajo a una causa benéfica y se han asociado con Bodegas Otazu. Ambas entidades venderán 500 botellas de vino blanco, tinto y rosado y el 100% del dinero recaudado con su venta (25 o 30 euros por botella, según el tipo) se destinará a ‘Niños contra el cáncer’, una asociación de la Clínica Universidad de Navarra. “Fui coordinador de voluntarios durante la carrera y queríamos ayudarles”, explica Daniel Herrera Valenzuela. 210 de estas 500 botellas las regala Bodegas Otazu y el resto, Campus Home, una empresa de alojamientos de la UN. La estudiante de la Escuela de Arquitectura y Diseño del centro Ione Leiva Monasterio ha ganado el concurso de etiquetas. La gala de presentación será este miércoles a las 19 h en el Museo Universidad de Navarra.