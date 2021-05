Restricciones vigentes hasta el 20 de mayo en Navarra

Actualizada 10/05/2021 a las 06:00

Tras el fin del estado de alarma y de la prohibición de desplazarse a otras comunidades autónomas, las autoridades sanitarias han actualizado las restricciones que siguen vigentes debido a que la incidencia acumulada de la covid sigue siendo alta y es necesario reducirla. Dichas restricciones siguen afectando a derechos fundamentales, como sucede con la limitación de las reuniones en ámbito público a seis personas y a dos unidades convivenciales, hasta un máximo de seis personas, en el ámbito privado, así como el toque de queda entre las once de la noche y las seis de la mañana. En cualquier caso, el Gobierno de Navarra prevé autorizar la apertura del interior de bares y restaurantes a partir del 17 de mayo.

¿Continúa vigente el toque de queda?

Sí. No se puede circular por las vías o espacios de uso público entre las 23.00 y las 6.00 horas.

¿Existen excepciones al toque de queda?

Sí. Se prevén las siguientes excepciones: adquisición de medicamentos, productos sanitarios y otros bienes de primera necesidad; acudir a centros, servicios y establecimientos sanitarios; acudir a centros de atención veterinaria por motivos de urgencia; en cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales; regresar al lugar de residencia habitual tras realizar algunas de las actividades previstas en este apartado; cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables; por causa de fuerza mayor o situación de necesidad; cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada; repostaje en gasolineras o estaciones de servicio, cuando resulte necesario para la realización de lo expuesto.

¿Continúa el confinamiento perimetral?

No. Está permitida la libre entrada y salida de Navarra.

¿Cuántas personas pueden juntarse en espacios públicos?

Se limita a un máximo de seis personas excepto en el caso de personas convivientes. Será necesario respetar todas las medidas de seguridad e higiene para prevenir la covid-19. Las reuniones en lugares de tránsito público y las manifestaciones podrán limitarse, condicionarse o prohibirse cuando no quede garantizada la distancia personal necesaria para impedir los contagios.

¿Cuántas personas pueden juntarse en una reunión privada?

Quedan limitadas a dos unidades convivenciales, entendiéndose por tales las personas que conviven bajo el mismo techo, con un límite de seis personas. No estarán incluidas en la limitación prevista las actividades laborales, las institucionales, las de transporte y las de los centros de educación de todos los niveles, ni aquellas para las que se establezcan medidas específicas en la normativa aplicable.

¿Es obligatorio el uso de mascarilla?

Sí. Sigue siendo obligatorio independientemente de que se pueda garantizar la distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros. A partir de los 12 años es obligatorio usar mascarilla en la vía pública y espacios al aire libre, en espacios cerrados de uso público o que se encuentren abiertos al público, en todo tipo de transporte público o privado excepto cuando los ocupantes sean convivientes en el mismo domicilio. Entre 6 años y 12 años sin cumplir quedan obligadas al uso de mascarillas en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, siempre que no resulte posible garantizar el mantenimiento de una distancia de, al menos, 1,5 metros.

¿Se puede ir a una casa rural?

Sí. Cuando se alquila la casa rural en su totalidad, se mantiene la restricción de un máximo de seis de personas de dos unidades convivenciales distintas, incluyendo a cuidadores y personal de ayuda. Si se alquila por habitaciones, la ocupación de zonas comunes no podrá superar el 50% de su aforo máximo y se mantendrá una distancia mínima de metro y medio.

¿Pueden reunirse más de 6 personas en el trabajo?

Sí, aunque deben extremarse las precauciones: uso de mascarilla, distancia interpersonal de 1,5 metros, lavado de manos, ventilación frecuente y evitar compartir documentos y otros útiles. Se recomienda priorizar las reuniones virtuales.

¿Pueden compartir vehículo personas no convivientes?

Sí, aunque se desaconseja si no es estrictamente necesario. De hacerlo, es obligatorio el uso de mascarilla y la ventilación frecuente.

¿Se puede fumar en la calle y terrazas de bares y restaurantes?

Sólo se podrá fumar en la calle, bancos, terrazas de hostelería y espacios públicos y similares si se permanece inmóvil y siempre y cuando se pueda garantizar una distancia mínima de 2 metros.

¿Hay que llevar mascarilla para correr?

Deberán hacerse uso de la mascarilla siempre y cuando no se pueda garantizar la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros. Se recomienda correr individualmente en lugares donde haya gran afluencia de personas, tales como parques, paseos fluviales, casco urbano o similares.

¿Se puede sacar a pasear al perro durante el toque de queda?

No, con una excepción. Sólo si por motivos de horarios de trabajo, justifica que su animal debe permanecer sin salir de casa una jornada amplia. En este caso el paseo será corto, por el tiempo necesario para cubrir las necesidades fisiológicas del animal y cerca del domicilio. Debe acreditarse con un certificado de empresa con el horario y que se vive solo.

¿Qué medidas preventivas generales hay que mantener?

Uso adecuado de la mascarilla, distancia interpersonal mínima de 1,5 metros y lavado de manos con solución hidroalcohólica o agua y jabón. En establecimientos de uso público, ventilación preferiblemente natural y mantenida y, en todo caso, un mínimo de tres veces al día.

¿Se puede consumir en el interior de bares y restaurantes?

No. Sólo se accederá al interior para pedir las consumiciones, comprar tabaco y usar los aseos. Como excepción, los comedores de hoteles y alojamientos similares podrán servir comidas únicamente a sus clientes huéspedes y un máximo de cuatro personas por mesa. Esta excepción también se aplica a comedores en centros sanitarios, escolares, universitarios, de empresa y de carácter social.

¿Se puede consumir en el interior de panaderías y cafeterías?

No. Sólo se permitirá su dispensación para llevar o para consumir en la terraza del local.

¿Se puede autorizar excepcionalmente la apertura del servicio en los interiores de bares y restaurantes?

Sí, cuando los clientes de los establecimientos en estaciones de servicio o carretera sean trabajadores que realicen labores de transporte, tanto de viajeros como de mercancías. El propietario del local debe pedir una autorización para ofrecer estos servicios.

Te puede interesar

¿Bares y restaurantes pueden preparar y servir comidas a domicilio?

Sí, con cita previa hasta las 22.30 horas.

¿Permanecen abiertas las terrazas de bares y restaurantes?

Sí, hasta las 22.00 horas, incluido el desalojo de las mismas.

¿Se puede fumar en las terrazas?

Está prohibido fumar, vapear o usar dispositivos susceptibles de liberar nicotina, en las terrazas si no se puede garantizar la distancia mínima 2 metros.

¿Hay que llevar mascarilla en las terrazas?

Sí, es obligatorio en todo momento salvo en el momento puntual de la consumición.

¿Qué condiciones deben cumplir las terrazas?

La distancia entre las mesas será de 2 metros medidos de los extremos de las mismas. Deberá marcarse en el suelo los espacios donde deben ubicarse las mesas para mantener la distancia de seguridad. Se extremará el control del uso adecuado de la mascarilla por parte de los clientes.

¿Cuántas personas pueden juntarse en una terraza?

No podrá exceder de cuatro. Excepcionalmente, se podrán aumentar a un máximo de seis si se garantiza una distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros entre las personas. Las mesas o cubas menores de 70 cm de lado o diámetro solo podrán ser ocupadas por dos personas máximo y, en cualquiera de los casos, sentadas. El consumo será siempre sentado en mesa.

¿Los alojamientos turísticos están abiertos?

Sí. La ocupación de zonas comunes no podrá superar el 50% del aforo y se mantendrá la distancia interpersonal. El uso de instalaciones deportivas se regirá por medidas específicas para estas equipaciones. En albergues, si hay literas y no se puede guardar la distancia, se permite el 30% del aforo, pero, si son habitaciones separadas y se puede guardar la distancia, el aforo será del 50%. Los titulares deben adoptar medidas organizativas para evitar aglomeraciones en el interior.

¿Las sociedades gastronómicas y peñas continúan cerradas?

Sí, excepto si están en un pueblo o concejo de menos de 500 habitantes donde no haya otro local de reunión.

¿Qué medidas se recomiendan para el transporte en horas punta?

Flexibilizar las entradas y salidas del personal laboral.

¿Qué condiciones debe seguir el transporte?

La ocupación de las villavesas no superará el 50% de su capacidad máxima autorizada en todas las franjas horarias, y siempre que la capacidad máxima de la flota lo permita. En el autobús urbano, las ventanillas deben permanecer abiertas, habrá dispensadores de gel hidroalcohólico a la entrada y salida y se recordará a las personas usuarias que laven las manos a la entrada y salida del autobús. En el transporte interurbano, se exigirá que los autobuses lleven gel hidroalcohólico en los vehículos a la entrada y salida, y se recordará a los usuarios la conveniencia d lavarse las manos a la entrada y salida del autobús. Queda exento el transporte escolar, sin menoscabo de las medidas de protección sanitaria que ya les son aplicables.

¿Se puede ir a zonas deportivas públicas al aire libre?

Sí. El aforo no debe superar el 75% y cerrarán a las 21.00 horas.

¿Qué aforo debe haber en bodas, bautizos, comuniones y otras celebraciones?

Si se realizan en lugares de culto, aforo del 30% y un máximo de 150 personas. Se recomienda no cantar en las celebraciones. Si se realizan en otros lugares, se guardará en el interior la distancia interpersonal de 1,5 metros.

¿Cuántas personas pueden ir al convite posterior?

No se superará en ningún caso las 20 personas. Serán en el exterior de establecimientos de hostelería o restauración con una distancia interpersonal mínima de 1,5 metros.

¿Se puede bailar?

No.

Te puede interesar

¿Cómo celebrar entierros y velatorios?

No podrá haber más de 50 personas en espacios abiertos y 10 en espacios cerrados. La comitiva no superará las 50 personas.

¿Los lugares de culto qué aforo deben respetar?

Máximo el 30% y nunca más de 150 personas, con entradas y salidas escalonadas evitando la aglomeración tanto en el interior como en los accesos de entrada y salida. Se recomienda no cantar en las celebraciones.

¿Qué aforo hay en comercios minoristas y de actividades y servicios profesionales abiertos al público?

Máximo el 50%. Pueden estar abiertos hasta las 21.00 horas. En las puertas principales, tanto en el interior como en el exterior, el aforo máximo permitido debe figurar en un cartel visible y de un tamaño DIN A3 o mayor.

¿Qué medidas hay para hipermercados, medianas y grandes superficies, centros y parques comerciales?

30% de aforo máximo permitido en cada uno de los locales comerciales situados en ellos. Tienen que cerrar, como tarde, a las 21.00 horas. En las puertas principales, tanto en el interior como en el exterior, el aforo máximo permitido debe figurar en un cartel, pantalla o similar visible y de un tamaño DIN A3 o mayor. En las puertas principales de los establecimientos debe colocarse un cartel visible y/o pantalla similar, de unas dimensiones mínimas de 70 x 120 cm, en el que figure el aforo máximo global del establecimiento. No se permite la permanencia de clientes en zonas comunes, excepto para el tránsito entre los establecimientos comerciales. Deben estar cerradas las zonas recreativas, como parques infantiles o similares.

¿Qué condiciones deben respetar los mercadillos?

Los puestos deben estar separados frontalmente por una vía de tránsito para los usuarios que garantice la distancia de 1,5 metros entre las personas y con una anchura, al menos, de 4,5 metros. Entre dos puestos contiguos se colocarán elementos aislantes para mantener la independencia entre ellos o, en su defecto, su separación mínima será de 1,5 m. Los usuarios no podrán transitar entre los laterales de los puestos. El recinto tendrá una zona de entrada y otra de salida claramente diferenciadas.

¿Pueden abrir los establecimientos con espacios multifuncionales para eventos?

Sí, excepto para reuniones que sean celebraciones familiares, sociales, de amigos o de ocio, con consumo de comida y/o bebida en el interior de los establecimientos, que estarán prohibidas. Las celebraciones en los exteriores de los mismos no superarán las 20 personas. El consumo sólo podrá realizarse sentado en mesa y deberá seguir todas las medidas establecidas para hostelería y restauración. No está permitido el baile y cerrarán a las 21.00 horas.

¿Qué aforo deben cumplir las academias, autoescuelas, centros de enseñanza no reglada y centros de formación?

No se superará el 50% del aforo máximo y se guardará la distancia de 1,5 metros entre personas. La hora de cierre será a las 21.00 horas.

¿Cómo deben usarse los gimnasios?

Con cita previa. Si la actividad implica desplazamiento se mantendrá un espacio de 20 m2 por persona. Si es sin desplazamiento, el espacio será de 8 m2 por persona. Es obligatorio usar mascarilla.

¿Cómo practicar actividades físico-deportivas dirigidas en espacios cerrados?

Los grupos estarán compuestos por máximo de 10 personas. Se regirán por lo dispuesto por el Instituto Navarro del Deporte (www.deportenavarra.es/es/preguntas-frecuentes_faqs). Podrán realizarse en grupos de 15 personas, si la instalación reúne las condiciones de 5 metros cuadrados por participante para actividades de baja movilidad y 16 metros cuadrados por participante para actividades de alta movilidad, ventilación natural o forzada (mecánica) sin recirculación de aire.

¿Qué aforo se permite en las bibliotecas, museos y salas de exposiciones?

Máximo el 50%. Podrán realizarse actividades para público infantil en grupos de hasta 12 participantes. Las visitas o actividades guiadas se realizarán en grupos de un máximo de 12 personas que podrán ampliarse hasta un máximo de 18 en exteriores.

¿Cómo quedan cines, teatros, auditorios y circos?

Con butacas preasignadas siempre que no superen el 50% del aforo máximo permitido. En todo caso, el aforo máximo no podrá superar las 200 personas. No se puede comer ni beber en la salas. Cerrarán a las 22.00 horas.

¿Se mantienen las visitas a las residencias de mayores y personas con discapacidad?

Sí. Toda la información para familias y preguntas frecuentes en: https://www.navarra.es/es/informacion-para-familias-conpersonas-mayores-en-residencias

Te puede interesar