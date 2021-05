El Defensor del Pueblo advierte de que los programas de vivienda "no son suficientes"

Actualizada 05/05/2021 a las 10:56

El Defensor del Pueblo de Navarra, Francisco Javier Enériz, ha afirmado que los programas actualmente existentes para apoyar el acceso al alquiler de vivienda "no son suficientes" y ha asegurado que el censo de solicitantes de acceso a vivienda protegida en régimen de alquiler "no para de crecer", por lo que ha considerado que los programas existentes "no son suficientes".

Enériz, que ha comparecido este miércoles en el Parlamento de Navarra para presentar el informe anual de la institución del Defensor del Pueblo de Navarra correspondiente a 2020, ha afirmado que "el de vivienda es uno de los problemas grandes y probablemente haga falta un plan de choque o algún tipo de medida". "Hay 10.000 solicitantes en estos momentos en el censo de vivienda y va creciendo la cifra", ha dicho.

El defensor ha explicado que las quejas de los ciudadanos se pueden agrupar en dos bloques. Por un lado, "la falta de adjudicación de vivienda protegida en régimen de arrendamiento", y por otro lado, el funcionamiento de los programas David y Empanzipa, dedicados a ayuda al alquiler.

Respecto al primer bloque, Enériz ha afirmado que "hay un censo que no para de crecer, es uno de los problemas que vengo diciendo todos los años que es uno de los problemas grandes".

En cuanto al segundo bloque, ha afirmado que los programas Emanzipa y David "tienen el inconveniente de que los solicitantes están sometidos a unos criterios tan formalistas que si te dejas de marcar en el mes octavo el domicilio, cuando ya lo has marcado en los anteriores, pierdes la ayuda de ese mes y no lo puedes subsanar". "Es un sistema burocrático, formalista, kafkiano. Avisamos, pero la rueda de la Administración es inmisericorde, y siempre son los colectivos más necesitados -los que resultan afectados-", ha afirmado.

Además, Francisco Javier Enériz ha señalado que "los programas Emanzipa y David estarán muy bien, pero son insuficientes". "Por mucho que se nos repita desde la Administración que son programas suficientes, son insuficentes, no tenemos viviendas para adjudicar y si solucionamos todo con David y Emanzipa, nos estamos engañando, no estamos solucionando el problema de la vivienda. No quiero decir que no sean programas necesarios, pero desde luego no son suficientes", ha asegurado.



En conjunto, el Defensor del Pueblo de Navarra realizó a lo largo de 2020 un total de 3.393 actuaciones, 505 más que en 2019, lo que supone un aumento del 17,5%. Aunque se destacan las acciones relacionadas con quejas y consultas relativas a la pandemia de Covid-19, son relevantes también las referentes a la protección de la infancia o la adolescencia.

Las diez materias en las que más quejas se han recibido han sido, por este orden, bienestar social (327), Covid-19 (294), función pública (71), vivienda (68), acceso a un empleo público (63), tráfico y seguridad vial (56), educación (49), Hacienda (49), medio ambiente (49) y sanidad (49).

DERECHO A AUDIENCIA ANTES DE RETIRADA DE RENTA GARANTIZADA

Durante su comparecencia, Javier Enériz se ha detenido en algunas cuestiones concretas, como por ejemplo problemas relativos al derecho a la renta garantizada, una cuestión que se hace "muy dolorosa" en su institución. "La renta garantizada se extingue en Navarra directamente, sin audiencia, y muchas veces con una resolución tipo. Y nos da mucha rabia porque son las personas más pobres, son tan pobres que no tienen ni derecho a la audiencia. Si a usted le ponen una multa de 30 euros tiene derecho a alegar, si a usted le quitan la renta garantizada, que es el último recurso de la dignidad, usted no tiene derecho ni a la audiencia. ¿Por qué no? Porque tenemos mucho trabajo y no tenemos tiempo. Eso no puede ser, hay que mejorarlo", ha afirmado.

Otra cuestión que Enériz considera "un poco dolorosa" y que lleva reclamando "varios años" es el desarrollo de la fecundación in vitro para madres solteras. "No se está resolviendo. Se dice que sí, pero no se hace. Se dice que sí, que estamos en ello, pero no se hace", ha lamentado.

PIDE QUE SE VALORE EL EUSKERA SI SE VALORAN OTROS IDIOMAS

En otro orden de cosas, Javier Enériz ha abordado la valoración del euskera en el acceso a los puestos de trabajo de la Administración, un asunto en el que ha señalado que su criterio es que, "cuando se valoren idiomas extranjeros con carácter general, es decir, no vinculados con la plaza, se tiene que valorar también el euskera". "Si se coge como criterio general valorar idiomas, como francés, inglés y alemán, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, el Consejo de Navarra y el Defensor del Pueblo decimos que se tendría que valorar también el euskera. No somos tres instituciones sospechosas de nada. Estamos diciéndolo de una manera creemos que racional", ha asegurado.

RECHAZA SANCIONES POR DESOBEDIENCIA EN RELACIÓN CON COVID-19

Por otro lado, el defensor del Pueblo ha llamado la atención sobre el hecho de que se están imponiendo sanciones de desobediencia en relación con incumplimientos a la normativa relacionada con la pandemia de Covid-19.

"Somos la única comunidad en la que los juzgados de lo contencioso administrativo sancionan por este concepto de desobediencia, todos los demás juzgados de todas las Comunidades no sancionan, consideran que no hay desobediencia más que en el caso de que te digan 'vete a casa' y tú digas 'no me da la gana'. Encontrar a alguien en la calle no es una infracción de desobediencia, porque si no en el próximo bando de las fiestas de San Fermín, cuando se pueda, tocar al toro va a ser desobediencia, y habrá dos infracciones, tocar al toro y desobediencia a la autoridad. No decimos que no se sancione, lo que decimos es que por este concepto no", ha afirmado.

Por último, Francisco Javier Enériz se ha referido al incremento de quejas que ha recibido su institución en los últimos diez años en relación con el sistema de protección a la infancia, pasando de 1.043 a 2.224. "Vemos que falla la modalidad de acogimiento familiar, habría que hacerla más atractiva para que sean las familias y no la administración las que acojan", ha señalado.

En el turno de los grupos, el portavoz de Navarra Suma, Juan Luis Sánchez de Muniáin ha afirmado que el acceso a la vivienda "es un problema que por parte de Navarra Suma hemos denunciado". "Están aumentando notablemente las listas de espera y a su vez estamos constatando una incapacidad de respuesta suficiente por parte de la Administración", ha señalado.

La portavoz del PSN, Inma Jurío, se ha detenido en el incremento de las quejas por asuntos relacionados con la protección de la infancia y ha afirmado que "tendremos que hacer más atractivo el acogimiento familiar, que además es más beneficioso para el desarrollo de nuestros niños y jóvenes"

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, que ha valorado el informe del Defensor y ha hecho suyas "muchas de las recomendaciones", ha defendido el trabajo realizado en materia de vivienda, aunque ha señalado que "el recorrido y el camino ha de ser tan ambicioso como lo ha venido siendo en estos últimos años y quizá en una progresión mayor".

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha considerado que se está dando "una situación lamentable" en relación con la valoración del euskera en el acceso a la función pública. "Seguimos sin entender cuál debe ser el papel del euskera como lengua propia de Navarra", ha lamentado.

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha afirmado que a su grupo "le sigue preocupando lo de siempre, tenemos una reiteración de cuestiones que se repiten año tras año y nos encontramos con una Administración muy difícil, en el sentido de muy árida, y en muchos aspectos bastante estricta" en temas como vivienda o renta garantizada.