Una joven navarra, 6 horas sin médico en Madrid

Actualizada 29/04/2021 a las 06:00

La joven, de 17 años, se despertó ya con cierto malestar. Dolor abdominal y algo de diarrea, aunque sin fiebre. A pesar de ello, acudió como cada mañana desde la residencia en la que reside, en Madrid, hasta el conservatorio donde cursa estudios superiores de Música. Por la tarde estudia 1º de Bachillerato, explicaba su madre por teléfono. Pero ese día de la semana pasada, no fue a clase. En el Conservatorio le comentaron que la veían muy pálida y, como seguía sin encontrarse mejor, regresó a la residencia. De camino, llamó a su madre. “Coge la tarjeta sanitaria y vete al centro de salud”, le recomendó, y la hija obedeció. A su llegada a uno de los centros de salud de Carabanchel, sobre las 12, fue atendida por una enfermera y según el testimonio de la madre, esta le señaló que allí no le podían atender, que no estaba empadronada y que se fuera a otro centro de salud.

La joven accedió, caminó 20 minutos y llegó a un segundo centro de salud, también de este barrio. Obtuvo la misma respuesta. “Le decían que no le podían atender tampoco, que no les constaba que estuviera asegurada en la base de datos de la Seguridad Social”. Su madre, desde la Comunidad foral, seguía con impotencia los acontecimientos, y trataba de buscar soluciones. “Pregunté en mi centro de salud de aquí y me dijeron que eso no podía ser, que tenían que atenderla. Que si te caes en Villava, aunque seas de Barañáin, te atienden en Villava”. También contactó con una persona en el número de emergencias de la Comunidad de Madrid, que tampoco le solucionó nada.

PCR Y MÉDICO

Finalmente, prosigue su relato, tras hacerle pasar 5 horas en una sala de espera, en ese segundo centro de salud le realizaron una PCR, que dio negativo, y a las 18 horas, 6 horas después de acudir al sistema sanitario, fue vista por un médico. “Es una menor. ¿Y si llega a dar positivo? ¿Y si hubiera empeorado?”. La madre relata que enviará una hoja de reclamaciones a cada centro de salud denunciando el trato recibido.

Saca además una lección aprendida que puede ser útil para padres de menores o estudiantes que residan temporalmente fuera de la Comunidad foral. “Para evitar esta situación es muy recomendable abrir un expediente en el centro de salud más cercano a donde va a vivir esa persona indicando que se trata de un estudiante/desplazado y así ya les consta”. La joven, afortunadamente, solo tuvo un virus, que la dejó maltrecha ese día, pero ahora es solo un mal recuerdo.