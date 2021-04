Víctima del disparo: “Me disparó y me dijo: yo iré a la cárcel, pero tú al cementerio”

Actualizada 28/04/2021 a las 08:48

“Desde 2014 cogimos confianza, hasta que me di cuenta de que me estaba haciendo mal”, explicó el vecino de Goizueta víctima del disparo en su declaración ante el tribunal.

“Al principio creía que era otro hasta que me di cuenta de que era él y sí, teníamos enfrentamientos”, contó, explicando que una de las denuncias que interpuso por amenazas el acusado contra él ya ha sido resuelta y él ha resultado absuelto. El día de los hechos, él pasó con su vehículo junto a la casa del acusado. “Me hizo un gesto de disparo con la mano y yo me bajé del coche y agarré un matojo de hierbas y lo lancé hacia su ventana. Me agaché y estaba de espaldas, no sé si para irme o para coger otro matojo cuando me disparó. No lo vi, estaría a 2,5 metros. Me quedé allí, escuchando un zumbido, y de repente, sangre en la cabeza. Intenté coger el teléfono para llamar al 112, pero no podía, estaba muy nervioso. Entonces salió de casa, sin arma ya, sin nada, pero me dijo que él iba a terminar en la cárcel, pero yo en el cementerio, y me lo señalaba” (se encuentra en las inmediaciones).

Manifestó su tristeza por la situación. “Él no tenía a nadie y yo he estado con él y me ha dicho muchas mentiras. Le he dado bocinazos al pasar por su casa, sí, pero ¿quemarle los perros? Yo nunca haría daño a un animal. A ratos lo paso mal con esto que ha pasado. Estas cosas no son buenas. Desde que ha pasado esto, no es lo mismo”.

