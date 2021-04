Actualizada 22/04/2021 a las 15:52

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado que el Ejecutivo foral y el Ministerio de Hacienda están avanzando desde la "discreción" en la negociación del Convenio Económico. "Avanzamos técnicamente y este año se reunirá la Comisión Coordinadora, nuestra relación con el Ministerio es buena, fluida y constante", ha destacado.

En respuesta a una pregunta de Navarra Suma en el pleno de la Cámara foral, Chivite ha remarcado que "tenemos un trabajo técnico bastante profundo que hacer y en ese momento estamos". Un trabajo, ha agregado, que "llevamos a cabo en paralelo con una interlocución constante con el Ministerio, con el que tenemos numerosas cuestiones que avanzar".

"El cauce de diálogo está abierto. Avanzamos desde la discreción y no desde el colgarse medallas. Desde la discreción se avanzan en más y mejores acuerdos", ha expuesto la jefa del Ejecutivo foral.

Por su parte, el portavoz de Navarra Suma Javier Esparza ha reprochado a Chivite que "no nos dice nada" sobre la negociación del Convenio Económico y ha considerado que la presidenta "no está liderando ninguna negociación con el Gobierno de España", censurando así su "falta de liderazgo e incapacidad manifiesta". "En unos casos no lidera para no enfrentarse a Pedro Sánchez y en otros, para no enfrentarse ni al PNV ni a EH Bildu que son quienes le han hecho presidenta".

A juicio de Esparza, "en todas las negociaciones económicas que ha tenido Navarra con el Gobierno de España, Navarra ha perdido porque es incapaz de llevar la contraria a Sánchez". Y ha afirmado que Chivite "ha demostrado una incapacidad absoluta para defender los intereses de Navarra en Madrid desde el punto de vista económico". Ha criticado, además, que la jefa del Ejecutivo foral "esté callada ni rechiste" cuando el PNV "falta al respeto institucional de esta tierra negociando competencias" de Navarra con el Gobierno central.

Sobre la negociación del Convenio Económico, Esparza ha remarcado que "en este Parlamento hay una mayoría política y social que no va a renunciar a abrir con el Estado el debate de la deuda y cómo nos afecta en la aportación" y ha apostado por "un acuerdo desde la lealtad a España pero también desde la justicia a nuestra aportación".

La presidenta le ha replicado que "se aplique el cuento" sobre el liderazgo ya que, según ha expuesto, "no es capaz ni de liderar su propio partido". Y también le ha dicho a Esparza que "son irrelevantes para todo, aquí y en Madrid". "Si por ustedes fuera Navarra no tendría nada porque están jugando al cuanto peor mejor", ha censurado.

Sobre las negociaciones del Convenio Económico, le ha dicho al también presidente de UPN que no se puede colgar "ni media medalla", puesto que "el acuerdo del año base de 1995 se cerró a finales del 97; el de 2000 en enero de 2003; el de 2005 a finales de 2007; el de 2010 en febrero de 2011 y el de 2015 en febrero de 2017" y ha recordado que "el año base actual es el 2020". "Así que tiempo al tiempo, ningún convenio se ha cerrado en el mismo año", ha agregado.

Ha señalado, además, que Esparza "queda más en evidencia" cuando "se erige en defensor de la foralidad y el autogobierno" cuando, a su juicio, "hace seguidismo de la peor política de la derecha española del señor Casado y de estos momentos la lideresa del PP que es la negocionista señora Ayuso".