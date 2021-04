Navarra apoyaría la prohibición de fumar en las terrazas, ya que intentó aplicarla en enero

Actualizada 16/04/2021 a las 15:33

El Gobierno de Navarra apoya la intención del Ministerio de Sanidad de proponer a las comunidades autónomas que prohíban fumar en las terrazas de bares y restaurantes, habida cuenta de que el Ejecutivo foral ya quiso implantar la medida el pasado mes de enero. Sin embargo, la Justicia terminó denegándosela.

El Gobierno de María Chivite restringió dónde se podía fumar en espacios públicos. Así, prohibió hacerlo en las terrazas de los establecimientos de hostelería y restauración, incluidos los barriles, y también mientras se vaya andando. El Ejecutivo permitía fumar únicamente si la persona estaba parada, ya sea en bancos o otros recursos públicos, siempre y cuando se garantice la distancia de seguridad de dos metros con otras personas.

Pero la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra rechazó la decisión gubernamental sobre las terrazas de bares y restaurantes. La Justicia consideró “insuficiente” la justificación del Ejecutivo foral. Argumentó que sólo aportaba datos sobre la evolución de la pandemia, pero no un informe expreso sosteniendo la decisión en concreto.

El auto podía ser recurrido, pero el Gobierno desistió. Optó por no dejar fumar en las terrazas si no se está a dos metros de otras personas y pasó a una “recomendación” general de que no se fume en ningún caso en estos espacios. Algo que se mantiene en la actualidad.

Te puede interesar

Si quieres estár informado sobre el coronavirus de manera contrastada y veraz, apúntate para recibir en tu correo electrónico nuestro boletín especial con las últimas noticias Quiero recibirlo