Menos trámites en las placas solares para el autoconsumo

Actualizada 16/04/2021 a las 06:00

La instalación de placas térmicas o fotovoltaicas para el autoconsumo no necesitará obtener previamente la licencia de obras municipal. Bastará con presentar una declaración responsable o comunicación previa.

Así lo aprobó este jueves por unanimidad el Parlamento, a propuesta de EH Bildu, para aclarar lo que ya recogía la actual ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo, que hacía referencia al eliminar esa licencia previa a las “obras menores”, algo que luego concretaban las ordenanzas municipales.

De ese modo, la norma ya deja claro que incluye también a las “instalaciones de aprovechamiento de la energía solar para autoconsumo sobre edificaciones y pérgolas de aparcamiento, sin limitación de potencia”.

SÍ REQUERIRÁN LICENCIA

Sin embargo, sí será necesaria esa licencia previa de obras si la instalación de estas placas afectan a los cimientos o a la estructura del edificio o si necesita evaluación de impacto ambiental.

Además, también se requerirá una licencia previa si las instalaciones se quieren colocar en edificios declarados como bienes de interés cultural o catalogado. A propuesta de Navarra Suma, se agregó que en este caso, y como ya especifica la ley, se buscarán soluciones “innovadoras” para realizar las adaptaciones precisas con el fin de mejorar la eficiencia energética y garantizar la accesibilidad, sin perjuicio de la necesaria preservación de esos bienes.

CARGA ELÉCTRICA DE COCHES

A iniciativa de Geroa Bai, matizada luego en una enmienda firmada por todos los grupos, también se acordó eximir de licencia de obras a los puntos de recarga de vehículos eléctricos situados en el interior de edificaciones, “salvo que pudieran suponer un impacto sobre los bienes declarados de interés cultural o sujetos a cualquier otro régimen de protección”.

NO EXIME DE CONTROL

Pese a que en todos esos casos no será necesario obtener la licencia previa de obras, sino que bastará con presentar una declaración responsable, eso no significa que luego no puedan ser objeto de control. La ley detalla que esa declaración “no exime ni condiciona las facultades de inspección, control y sanción de la entidad local sobre las obras que no se ajusten a la legislación, al planeamiento o a la propia declaración responsable”.