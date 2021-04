Santos Induráin y Enrique Maya se vacunan en el antiguo colegio de Maristas

Actualizada 10/04/2021 a las 13:30

La consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Induráin, de 61 años, ha recibido "encantada" este sábado la primera dosis de la vacuna AstraZeneca, la prevista para su grupo poblacional y en el marco de citación de su edad, una confianza que ha querido hacer pública por entender que "una imagen vale más que mil palabras".

Induráin ha acudido a la cita en el antiguo colegio de los Maristas ubicado en el Ensanche pamplonés en el primer día en el que se vacunaba a su grupo de edad, a partir de los 60 años y tras la polémica sobre la vacuna de AstraZeneca, que en España se ha decidido inocular a la población de esa década de edad, hasta los 69 años.

A su salida del recinto, Induráin ha valorado la atención de los profesionales que integran el dispositivo, que este fin de semana vacunarán en Navarra a más de 6.200 personas, algunas de las cuales al coincidir con la consejera le han trasladado su "satisfacción", ha dicho esta. Este viernes se administraron 3.881, lo que eleva el número de vacunas administradas a 150.556, de las 172.555 recibidas hasta el momento. Las personas que han completado su vacunación hasta la fecha son 47.350, tras haber recibido el viernes su segunda dosis 716 de ellas.

"Me parece que con una pandemia tan dura como está viviendo toda la sociedad esto es un motivo de alegría. Es lo que he observado en las personas que también se han vacunado. Me parece que está muy justificado por lo que supone de prevenir esta enfermedad pero sobre todo de prevenir complicaciones graves, hospitalizaciones y muertes como estamos observando en los grupos que ya se han vacunado y se han inmunizado", ha subrayado.

Por su parte, el acalde de Pamplona, Enrique Maya, nacido en 1959, también se ha vacunado este sábado en el antiguo centro escolar.