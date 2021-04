Actualizada 10/04/2021 a las 06:00

Los miembros del Gobierno de Navarra recibieron en su primer año y medio más de un centenar de botellas de vino en total y alrededor de otro centenar de libros. Son los dos principales regalos que han llegado al Palacio de Navarra desde que tomó posesión el gabinete de María Chivite en verano de 2019 hasta diciembre del año pasado.

Los obsequios son en su mayoría detalles que reciben la presidenta, sus consejeros y otros altos cargos con motivo de visitas oficiales y encuentros con diferentes colectivos, instituciones y empresas. Hay productos gastronómicos de promoción de empresas navarras y de otras comunidades españolas; además de regalos enviados al Palacio de Navarra por Navidad.

El portal de transparencia del Gobierno tiene un registro de regalos con cada obsequio, cuándo y quién lo ha enviado y su destinatario, además de dónde está.

Los libros suelen acabar en los despachos de los miembros del Ejecutivo o de sus gabinetes. En el departamento de Protocolo se han guardado los libros que el exdiputado Jaime Ignacio del Burgo regaló el año pasado al vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Javier Remírez, entre los que están los que ha escrito el expresidente como Jaque a la Constitución, El ocaso de los falsarios, El Fuero: pasado, presente, futuro y 11-M El atentado que cambió la historia de España.

EN CABEZA, PRODUCTOS GASTRONÓMICOS

Sin duda, el principal regalo que reciben los miembros del Gobierno son productos gastronómicos, empezando por el vino. En general no se trata de grandes cantidades. Hay lotes de productos, como los enviados por distintas comunidades españolas; y si es vino, suelen ser por lo general entre 1 y 3 botellas (en la información pública no figura la marca).

A veces, al detallar el destino que han tenido estos presentes se dice “uso social”, como ocurre con los que ha recibido la presidenta María Chivite, “consumo personal”, “uso compartido” o “reparto” entre el gabinete.

EL DESTINO DE LOS JAMONES DE NAVIDAD

Pocos jamones ha recibido este Gobierno entre los regalos navideños que figuran en la lista que se ha hecho pública. Han sido dos. Una empresa regaló en diciembre de 2019 una paleta de jamón a la directora general de Política Empresarial, Izaskun Goñi, y esta la envió a un comedor solidario. El segundo jamón llegó el pasado mes de diciembre. Fue el regado de una empresa a la directora general de Innovación, Agurtzane Martínez, y su destino fue “consumido en el departamento” de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno, se especifica.

CARDO, ESPÁRRAGOS O CEREZAS DE MILAGRO

Entre los alimentos que se regalan no faltan los productos navarros, como una docena en total de cajas de cerezas que les ha enviado el Ayuntamiento de Milagro; conservas de diferentes empresas navarras con productos como cardo y espárragos, o botellas de aceite de oliva de distintas firmas de la Comunidad.

POCAS FLORES Y BOMBONES

Dos empresas han mandado bombones a la presidenta en Navidad. En la lista de regalos, sólo figuran flores en dos ocasiones. Una, cuando la embajada de Ecuador regaló a Chivite un libro y una flor; y una orquídea que regaló el familiar de un usuario a la responsable de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, Inés Francés.

QUIÉN SE QUEDA LOS BOLETOS DE LA LOTERÍA

Entre los obsequios no han faltado los boletos de lotería. Han sido casi una veintena entre décimos y participaciones. Su destino: o se han sorteado en el gabinete o se han compartido o sólo se especifica en el portal de transparencia que el boleto no resultó premiado.

UN REGALO PRÁCTICO ANTE LA COVID

Entre los obsequios no han faltado las mascarillas, unas regaladas por AFAMMER, que defiende los derechos de la mujer rural, y otras de la embajada de Corea.

CHIVITE SOLO SE HA QUEDADO UN REGALO

En la lista figura que la presidenta María Chivite sólo se ha quedado con un obsequio de los que ha recibido. Son unas alpargatas que le regaló la Comunidad de La Rioja en la conferencia de presidentes que se celebró en julio en San Millán de la Cogolla.



Regalos recibidos en el palacio de navarra en esta legislatura



Estos son algunos de los obsequios que han recibido la presidenta, los consejeros y otros altos cargos del Gobierno de Navarra.



PRESIDENTA MARÍA CHIVITE



Regalos del Congreso. La presidenta Meritxel Batet le regaló una reproducción de la campana del siglo XIX que pertenece al Congreso. La vicepresidenta 2ª, Ana Pastor, le obsequió el libro Vida de Don Quijote y Sancho. Están en su despacho.



Miniesculturas de un molino eólico. Regalo de Acciona. Están en su despacho.



Libros. La presidenta guarda en su despacho los libros que le han regalado tanto sus autores como los editados por asociaciones, entidades, instituciones, etc.



200 aniversario de Bardenas Reales. Con este motivo, se le regaló una copia del documento, banderín y llavero.



Pañuelo con el escudo de Policía Nacional azul- escudo dorado. Regalo del nuevo jefe de la Policía Nacional en Pamplona, el pasado septiembre. Está en el despacho de la presidenta.



Plato de cerámica para snack. Este obsequio de la delegación japonesa de Yamaguchi está en su despacho.



Maqueta de un jeep-bus. De Filipinas.



Parchís. Juego de mesa que la ONCE envió a la presidenta y a otros miembros del Gobierno.

Esquejes de árbol. Regalo del grupo público TRAGSA.



Gastronomía. La presidenta María Chivite recibió vino de La Rioja y Extremadura; aceite de oliva de la Comunidad de Madrid; lotes de productos típicos de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia, Andalucía o Galicia; y dátiles del cónsul de Argelia. Además, le enviaron botellas de vino la D.O. Navarra y la D.O. La Rioja y otras empresas. Firmas navarras le mandaron lotes de sus productos.



Correos. Le regaló un documento filatélico con sellos, aceite, mermelada y nueces.



Regalos del deporte. La presidenta recibió una camiseta firmada de la Federación de Balonmano; el libro Camponats del mon di pilota de la Federación de Pelota vasca; y una miniescultura del itinerario de la etapa en Navarra de la vuelta ciclista a España.



VICEPRESIDENTE 1º JAVIER REMÍREZ



Figura de San Francisco Javier. Fue el obsequio del Arzobispado de Pamplona y Tudela. Está en el despacho de su gabinete.



DESARROLLO ECONÓMICO



Cerezas de Milagro. Como otros miembros del Gobierno, el exconsejero Manu Ayerdi recibió dos cajas de cerezas de Milagro, pero en su caso las entregó a la cocina del Palacio de Navarra. Hizo lo mismo con dos botellas de vino del Ayuntamiento San Asensio de La Rioja.

Regalos de otros países. Los altos cargos de Desarrollo Económico han recibido regalos de otros países, como un cuadro con manualidades de Shangai (China); unas mascarillas y un cuadro de máscaras tradicionales de Corea; o un cuadro con la imagen de camellos y un estuche con 8 pequeñas copas del Gobierno de Gansu (China). Estos obsequios están en el departamento.



DESARROLLO RURAL



Vino y alimentos. Todos los regalos que ha recibido la consejera Itziar Gómez y los altos cargos de su departamento son gastronómicos, como vino de la D.O. Navarra, de Evena o del Gobierno de La Rioja; aceite del Ministerio de Agricultura; y alcachofas, espárrago o vino del Grupo AN.