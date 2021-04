Actualizada 05/04/2021 a las 17:29

El director gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, Gregorio Achutegui, ha afirmado que los rastreadores que prestan sus servicios en la sede de Forem van a continuar en sus puestos, aunque sí va a haber una reducción de unos 15 profesionales.

Los rastreadores han señalado este lunes a los medios de comunicación en Forem que en abril no se van a renovar el 90 % de los contratos y se va a contratar a personas procedentes de listas de salud para contratos de larga duración, lo que a su juicio puede tener consecuencias negativas en la labor de rastreo.

Achutegui ha explicado a Efe que el 30 de abril termina la vigencia de los contratos covid, no solo de los 102 rastreadores, sino de todos los contratados por el SNS-O de forma extraordinaria por la pandemia, que son más de 1.200 personas.

En la mayoría de los casos, ha agregado, las nuevas incorporaciones irán por un sistema de listas para contratos de larga duración y "eso genera inquietud en alguna gente".

No obstante, ha indicado que, en el caso de los rastreadores, "se va a mantener su contratación actual, no se les va a cambiar, porque entendemos que es una actividad que va a durar un tiempo, pero no es una actividad con vocación de futuro". El servicio quedará de hecho con 85 profesionales.

En cambio, ha dicho, se han reforzado aquellos servicios en los que se considera que habrá más actividad en los próximos meses, como la vacunación y la atención primaria.

"Los rastreadores van a seguir los mismos, solo que habrá una pequeña reducción, porque nosotros hacemos una contratación con vistas a los próximos meses" y no a corto plazo, ha destacado.

Achutegui ha precisado que a estos profesionales se les va a contratar por tres meses más, porque "no hay, hoy por hoy, nadie en el mercado con esta cualificación, con este perfil".

Ha comentado que, si bien se ha avisado de la finalización del contrato a los 1.200 profesionales covid, los rastreadores van a continuar en su mayoría, ya que "su función no es fácilmente reemplazable de un día para otro, porque no existe ese tipo de listas en Osasunbidea derivadas de las OPE anteriores".

"Hay un cierto confusionismo, pero el rastreo sigue con la inmensa mayoría de la gente, y van a seguir las mismas personas", ha insistido Achutegui, quien ha señalado que los rastreadores "pueden estar tranquilos, porque van a seguir la inmensa mayoría trabajando, mientras sea necesaria la función".

Te puede interesar

Te puede interesar