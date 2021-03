¿Ha llegado la cuarta y última ola?

El número de contagios está creciendo en las dos últimas semanas y hay expertos que hablan de ‘cuarta ola’. Aunque no saben si será o no la última. También dan noticias positivas: las vacunas hacen efecto y se reducen las muertes de mayores .Todos animan a no bajar la guardia en la ‘recta final’