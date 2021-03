Santos Induráin defiende la seguridad de las vacunaciones en Navarra

Actualizada 16/03/2021 a las 12:21

La consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Induráin, ha manifestado este martes 16 de marzo, tras la decisión del Ejecutivo central de suspender de forma cautelar la administración de la vacuna de AstraZeneca, que ésta es una vacuna "eficaz y segura", por lo que ha querido transmitir "tranquilidad y confianza".

Induráin ha comparecido ante los medios de comunicación y ha destacado que la suspensión es temporal "al haberse detectado un caso que no es habitual de una trombosis venosa cerebral que se está analizando desde una postura rigurosa por parte de los expertos para ver si la relación de este caso, que coincide con algún otro detectado en otros países, aparte de tener una relación temporal con la administración de la vacuna, tiene una relación causal".

Ha recordado la consejera que la vacuna se está administrando en población de entre 18 y 55 años y ha señalado que de 940.000 personas que se han vacunado en España con la vacuna de AstraZeneca hay "un caso con este tipo de evento trombótico que está evolucionando favorablemente".

Se ha administrado esta vacuna "a millones de personas en el Reino Unido y en la UE" y "en el Reino Unido, que se lleva tiempo vacunando y que incluye mayores de 65 años, los eventos adversos han sido muy pocos". "La vacuna, como cualquier fármaco, puede tener efectos adversos", ha dicho, para incidir en que "prima la seguridad y eficacia en las vacunas".

Induráin ha defendido que "tenemos un robusto sistema de farmaco-vigilancia en nuestra Comunidad y en conexión con el resto del Estado y de Europa para analizar los efectos adversos y para que, tras este análisis, se tomen decisiones en consecuencia".

Preguntada por si esta decisión supone cambios en el calendario de vacunación, la consejera ha afirmado que "esta suspensión cautelar es temporal". "Teníamos personas citadas y desde ayer se ha empezado a descitar, será un aplazamiento temporal hasta que tengamos la opinión de los expertos; nos guiamos por los expertos", ha dicho.

Induráin ha insistido en pedir, ante esta vacuna, "tranquilidad, confianza, con criterios de eficacia y seguridad". "En Navarra en el sistema de farmaco-vigilancia llevamos recogidos todos los efectos adversos con todas las vacunas y el 95 por ciento de los efectos adversos han sido leves y con la AstraZeneca el 99 por ciento han sido leves más en relación con fiebre, dolor en el punto de inyección, dolor de cabeza, dolores musculares... que en general duran entre 12 y 24 horas", ha detallado.

La consejera no ha querido adelantarse a la posibilidad de que no se pudiera poner la segunda dosis a las personas que han recibido ya la primera porque "estamos esperando el informe de los expertos y este informe hará tomar una decisión u otra". "No sería lógico empezar a adelantar", ha dicho, para indicar, sobre si es posible compatibilizar la primera dosis de AstraZeneca con una segunda dosis de otra vacuna, que "en principio cuando se pone la primera dosis de una vacuna, la segunda es de la misma, pero también hay una cuestión que es importante y es que en este caso la segunda dosis está más postergada en el tiempo porque parece que los anticuerpos que se generan con una primera dosis son importantes". "Vamos a dar este tiempo para hacer esta valoración", ha comentado.

Ha señalado la consejera que el sistema de farmaco-vigilancia es "un sistema dinámico, continuo, que está recogiendo los efectos adversos de todas las vacunas como del resto de fármacos". Y finalmente, ha recordado que esta semana se sigue vacunando a la población mayor de 80 años por toda Navarra.

