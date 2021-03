Maria Leandro Lesaca: “Pese a la covid me animé y ha merecido la pena”

Actualizada 14/03/2021 a las 06:00

María Leandro Lesaca tiene 15 años y hasta septiembre del año pasado estudiaba en el colegio Liceo Monjardín, de Pamplona. Pero este año, pese a la pandemia, decidió viajar a Irlanda a para cursar ‘Transition Year’ que, según explica, es un curso que equivale a 4º de la ESO y que califica como “muy práctico”. “Cuando finalice el curso me lo convalidarán sin problema. Estoy contenta. No tengo exámenes y las asignaturas son muy prácticas, por ejemplo ‘home economics’ que incluye cocina y ‘work experience’ que consiste en hacer prácticas reales en una empresa un día por semana”, cuenta la joven que está en Wexford, una ciudad pesquera en la costa este de Irlanda.

La alumna navarra comenta que su hermano también vino a Irlanda en 4º ESO con la misma organización. “Siempre había pedido a mis padres que quería estudiar en el extranjero, pero con la situación actual de la pandemia, en agosto teníamos muchas dudas. Me ofrecieron cancelar la estancia y devolverme el dinero, pero al final me animé a venir porque no quería perder esta oportunidad. Ahora pienso que es lo mejor que he podido hacer”, destaca la joven que baraja continuar sus estudios allí el próximo curso.

Explica que le gusta las oportunidades que tiene de hacer voluntariados, sobre todo, porque le sirve de orientación para saber qué estudiar más adelante. “Es como que te ayuda al desarrollo personal, aunque hay asignaturas como matemáticas, ciencias, inglés, pero las clases son más cortas que en España y cambiamos de aula para cada asignatura”, indica.

María afirma que durante el primer trimestre pudo asistir a clase “con relativa normalidad”, y después de volver a casa en Navidad, se animó a continuar la estancia hasta junio. “Antes de volver en enero mi tutor me dijo que podría tener que estar algún tiempo con clases on line desde casa, ya que la tasa de contagios había subido mucho después de las vacaciones, pero ahora con el confinamiento está mejorando cada día que pasa. Tengo suerte porque en mi familia tiene una estudiante italiana de mi edad con la que me llevo muy bien, y he aprendido mucho de ella. Estos días me está enseñando nuevas formas de cocinar pasta para un proyecto de ‘home economics’. A pesar de estar confinados podemos salir a la calle y puedo quedar con alguna amiga irlandesa, italiana y otra chica de Madrid, para comprar algo y dar un paseo por la zona”, detalla.

Confiesa que uno de sus mayores miedos antes de venir a Irlanda era no tener el suficiente nivel de inglés para poder hacer amigos en el colegio y poder seguir las clases como el resto de alumnos irlandeses. “Al principio me costó un poco, pero enseguida me sentí totalmente integrada y cómoda. Estoy teniendo una experiencia distinta a la que me imaginé debido a la pandemia, pero no me arrepiento de esta decisión porque creo que ha merecido la pena”, sentencia.

