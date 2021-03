La labor de los trabajadores sociales para ayudar a cumplir las cuarentenas en Navarra

Actualizada 14/03/2021 a las 06:00

Cuando un rastreador descuelga el teléfono para localizar a los contactos estrechos de una persona que haya dado positivo, nunca sabe con exactitud qué circunstancias se va a encontrar al otro lado de la línea. Las respuestas de su interlocutor determinan si esa persona ha estado expuesta o no al virus, pero desvelan mucho más. Dónde vive, con cuántas personas, si trabaja o no, si domina o no el castellano, si tiene menores a su cargo. Las situaciones que se dibujan son de lo más variopinto y, e