Los interrogantes que rodean a la pandemia

Actualizada 12/03/2021 a las 06:00

¿Qué hago si tengo fobia a salir a la calle y contagiarme? ¿Cómo convenzo a mi hijo adolescente para que deje las pantallas y se duerma por la noche? Más de cien personas se conectaron ayer por la tarde en directo al primer congreso de ‘Familia y salud’ de Diario de Navarra, en el que los ponentes (médicos, psicólogos, educadores...) ofrecieron sus respuestas. A continuación, se recogen algunas de las cuestiones.

Obsesión | Miedo al contagio en el súper

“Sigo muy angustiada. No me atrevo a tocar los botones del ascensor y, en el supermercado, cojo los yogures de la parte de atrás de los frigoríficos para no contagiarme. ¿Qué hago?” El psicólogo Emilio Garrido calificó ese comportamiento de “fóbico” y “aprendido”. “Usted cree que se va a contaminar y está creando una conducta de emociones negativas. ¿Qué hacer? Ir poco a poco. El primer día no vas a coger los yogures de delante pero sí que puedes tocarlos, aunque cojas los de atrás. Y, a los pocos días, quizá, quizá ya seas capaz. ¡Mándate mensajes positivos y di que ya has sido valiente! La desescalada a la fobia debe ser progresiva”.

Teletrabajo | Soledad y poca desconexión

“Llevo un año teletrabajando y me siento sola. No soy capaz de desconectar y estoy todo el día delante del ordenador y poniendo la lavadora”. El economista Carlos Medrano explica que él, ya antes del confinamiento del año pasado, llevaba una década trabajando en casa. “Aunque en el confinamiento, mi familia ya me dio el alto. Nunca veía la hora para ir a cenar y, en la mesa, estaba siempre pensando en el trabajo”, recuerda. Y, aunque no se considera “la persona idónea” para ofrecer consejos, apunta que él se refugia en la música y el deporte para desconectar.

Mayores | Miedo al contagio y pereza a salir

“Mi padre vive con nosotros. Desde que comenzó la pandemia tienen mucho miedo a salir a la calle y a relacionarse con otras personas. Estoy preocupada porque lo veo muy triste”. La geriatra y presidenta de la Sociedad Navarra de Geriatría y Gerontología, Teresa Marcellán Benavente, recalca que si esa persona tiene plenas facultades cognitivas, de be esforzarse por salir de casa. “Tiene que ir a pasear, a comprar el periódico... En definitiva, recuperar un poco su vida de antes. Respetando, por supuesto, todas las medidas sanitarias”.

Adolescentes | Abuso de pantallas y sueño

“Mi hijo adolescente se queda hasta altas horas de la madrugada con el móvil, en las redes sociales o viendo series. Por la mañana, no hay quien lo levante. ¿Qué puedo hacer? No atiende a razones y no nos hace caso” La neumóloga y responsable de la Unidad del sueño de la Clínica Universidad de Navarra (CUN), Arantza Campo Ezquibela, recuerda que, a esas edades, las conexiones cerebrales están madurando y que el sueño de los adolescentes es “un poco retrasado”. “Necesitan dormir muchas horas y por la mañana siempre tienen sueño. Así que deben dejar las pantallas por la noche. Esa es otra epidemia”, lamenta. Y recuerda que la luz azul de los móviles, las tablets u otros dispositivos impide que segregamos la suficiente melatonina (sustancia que nos ayuda a dormir), por lo que, utilizarlos antes de acostarnos, puede provocar insomnio”.

Frustración | Sueños incumplidos a los 20 años por la pandemia

“Tengo 25 años y el próximo mes iba a empezar unas prácticas en una empresa del Reino Unido pero, por la pandemia, no voy a poder ir. Siento que estoy perdiendo oportunidades laborales y personales por la covid”. La psicóloga Tatiana Fernández, coautora del libro ‘¿Qué hago con mi vida?’, recuerda que, desde hace un año, han aumentado las consultas en psicología entre jóvenes de 20 a 30 años. “Es un momento vital de muchos cambios y hay quien se siente frustrado”. En su opinión, se trata de jóvenes muy formados académicamente pero con pocos recursos en educación emocional. “Yo les diría que aprovechen este momento para formarse, hacer un máster, aprender idiomas... Es una oportunidad”.

Premios y castigos | ¿Cómo educar sin ellos?

“Durante el confinamiento, en mi casa hubo ‘barra libre’ con las pantallas y ahora no sé cómo eliminarla. Premio o castigo a mis hijos con ellas. ¿Lo hago bien?” El educador José Víctor Orón, impulsor de la plataforma de educación emocional ‘Up to you’, critica esa práctica porque resta valor a lo que se quiere premiar (por ejemplo, si se dice que tendrás una moto si apruebas todas las asignaturas). “Con esa forma de educar, el niño aprende a rechaza a los padres que le han puesto ese castigo o premio. Lo que deberían hacer las familias es recuperar una relación más estrecha con sus hijos y disfrutar de más tiempo con ellos”

Más de cien personas se conectaron ayer por la tarde online y en directo al encuentro organizado por Diario de Navarra entre el público y los ponentes del primer congreso de ‘Familia y salud’, con el nombre de ‘Expovita’. Las organizadoras del congreso, Irene Arrondo (directora de eventos en Brandok, empresa del grupo La Información que ofrece servicios de comunicación y marketing); y Sonsoles Echavarren (periodista responsable del área de Familia en Diario de Navarra) moderaron la ‘mesa redonda’ virtual y fueron dando paso a las preguntas que los espectadores dirigieron a los ponentes. El abuso de las pantallas entre los niños y adolescentes y los problemas de sueño, la soledad y la angustia de los mayores o la obsesiones por la higiene y el miedo al contagio fueron las cuestiones más repetidas. El congreso contó con el patrocinio principal de Caja Rural de Navarra y la colaboración de Carrefour, Solera Asistencial y el Club Deportivo Amaya. El vídeo puede verse en diferido en la web del periódico.