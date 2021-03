Actualizada 11/03/2021 a las 17:16

Todos los ponentes de Expovita, el congreso online sobre la salud física y mental de todos los miembros de la familia, participan en un encuentro vía Zoom que ya puedes seguir en vídeo.

Intervienen el doctor en Psicología Emilio Garrido para hablar sobre 'La felicidad sintética tiempos de pandemia'; la geriatra Teresa Marcellán ('Efectos físicos y psicológicos de la pandemia en los mayores'); el economista Carlos Medrano ('Economía familiar en tiempos de covid'); la neumóloga y responsable de la unidad de sueño de la CUN, Arantza Campo ('El virus que nos quita hasta el sueño'); el educador José Víctor Orón, impulsor de la fundación de educación emocional Up to You ('Educa tus emociones para vivir mejor') y la psicóloga Tatiana Fernández ('¿Qué hago con mi vida de los 20 a los 30 años?').