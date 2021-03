La UNED recibe 280.000 € para dar vida a 63 proyectos de investigación

Los investigadores que este año realizan proyectos en la UNED Pamplona, ayer junto a las autoridades de Gobierno, Caixabank y Fundación CAN.

Actualizada 11/03/2021 a las 06:00

¿Qué tienen en común la calidad de vida en supervivientes del cáncer de mama, la violencia de pareja en jóvenes, la aplicación de nuevas tecnologías para estudiar un poblado romano o el empleo de drones didácticos para la educación en los colegios? ¿Y los incentivos fiscales en actividades de mecenazgo con la experimentación médica durante el régimen nazi ? ¿O la implicación de padres y madres en el seguimiento escolar durante el estado de alarma, la distribución de tareas en el hogar navarro y los límites de la libertad de expresión en España? Todos tienen una raíz común: son proyectos de investigación que se están desarrollando en UNED Pamplona. El centro asociado presentó ayer sus actuales líneas de trabajo al tiempo que hizo balance de los 4 años de vida del proyecto en común emprendido con Fundación la Caixa y Fundación Caja Navarra: 280.000€ dedicados a un total de 63 proyectos de investigación.

Carmen Jusué, directora de UNED Pamplona, fue la encargada ayer de poner cifras sobre la mesa. “En estos cuatro años hemos podido dedicar 70.000 euros por curso para apoyar proyectos de investigación de la comunidad universitaria de UNED Pamplona. En estos momentos tenemos un total de 22 profesores y tres estudiantes del centro llevando a cabo 25 proyectos de investigación. Catorce de ellos son anuales y otros 8 proyectos son plurianuales. Todos tocan áreas muy diversas del conocimiento y estamos muy satisfechos con los resultados que están dando”, aseveró.

También las entidades que aportan la financiación parecen estar contentas. Miguel Navarrete, director de instituciones de CaixaBank en Navarra, incidió en la necesidad de “una investigación de calidad para poder contribuir a un futuro de estabilidad económica y social” tras la pandemia. De ahí la apuesta de la entidad por promover trabajos de investigación en proyectos de interés para el desarrollo de Navarra.

Javier Miranda, presidente de Fundación Caja Navarra, coincidió con él y reivindicó el papel de la investigación “como motor de desarrollo para el progreso” foral. “Los proyectos de investigación que se desarrollan aquí cubren muchos ámbitos del conocimiento para ser útiles. Son una muy buena muestra de los retos que nos presenta la sociedad”, dijo.

Y Ana Burusco, directora general de Universidades, completó el cuadro recordando que la crisis de la covid ha puesto en el foco la importancia de la investigación en el ámbito de la salud pero sin descuidar otras temáticas. Porque “la sociedad sólo avanzará en función de todas las áreas del conocimiento”.

Tanta visión positiva llevó a la directora de la UNED Pamplona a recordar que este año finaliza el convenio con ambas entidades y les lanzó una pregunta: “¿Cuándo firmamos otro?”.

Los proyectos de investigación de uned pamplona financiados por fundación la caixa y fundación caja navarra



Proyectos anuales

Navarra territorio neardental. (Javier Martínez Martija). “Plantea reivindicar Navarra como territorio neandertal abordando el estudio inicial de un yacimiento, el Altillo del Pago, en Viana”.



Sociedad postmoderna y distribución de tareas en el hogar: el caso de Navarra. (Vidal Díaz de Rada Egúzquiza). Analizar la distribución del trabajo doméstico que tiene lugar entre hombres y mujeres en los hogares.



Implicación de padres y madres en el seguimiento escolar en el estado de alarma. (Paloma Fernández Rasines).



Roisatellite, programa para la descarga y análisis estadístico de imágenes satelitales con aplicaciones en Navarra. (Ana Fernández Militino).

Comparación temporal y espacial de años meteorológicos de referencia y de valores extremos de radiación solar en Navarra. (Ignacio García Ruiz).



Influencia de la normativa española en el reconocimiento del convenio de arbitraje y en el reconocimiento y ejecución del laudo extranjero. (María Natividad Goñi Urriza). Se han estudiado las normas procesales internas españolas reguladoras del procedimiento de exequatur y de ejecución en sentido estricto para delimitar el alcance de esa dicotomía regulatoria.



Abuso de influencia económica en mayores vulnerables. (Teresa Hualde Manso). El principio de no dejar a nadie atrás requiere que sea inclusivo para todos: en particular las personas mayores y especialmente,mujeres mayores que se encuentran entre las más desfavorecidas.



Los límites a la libertad de expresión y los nuevos discursos políticos: de Europa a Navarra. (Carmen Innerarity Grau). “El objetivo es profundizar en el conocimiento del fenómeno del discurso de odio en Europa en general, y España en particular”.



Del transhumantismo ético griego a la ética del mejoramiento humano. (Juan Carlos Ochoa Abaurre). “La peculiaridad que está definiendo la naturaleza del proyecto es, sin duda, su condición pragmática, como campo de exploración de la Corriente del Pragmatismo Ético. La orientación ayudará a materializar la ética transhumanista”.



Estudio de las relaciones entre los recursos personales y la existencia de problemas emocionales y conductuales en el alumnado con perfiles de alta capacidad y creatividad. (María Teresa Sanz de Acedo Baquedano). En la 1ª fase se identifican perfiles tanto de alta capacidad como de creatividad mediante la aplicación de una batería amplia de pruebas psicométricas.



Exploración de modelos espaciales en un entorno big-data: aplicación al estudio de cáncer colorrectal en los municipios españoles. (María Dolores Ugarte Martínez).



Cuestiones éticas en los servicios sociales de Navarra: diagnóstico y propuestas de mejora. (María Jesús Úriz Pemán).



Proyectos plurianuales

Estudio de la calidad de vida en pacientes con cáncer de mama supervivientes. (Juan Ignacio Arrarás Urdániz). Se trata de pacientes en edad postmenopáusica en el momento del diagnóstico, evaluadas 5 años tras la cirugía.



Proyecto Navarra Interviene: jóvenes y violencia en la pareja. (Nahikari Sánchez Herrero). “La violencia en la pareja joven y adolescente, tanto en su presencia física como en el ciberespacio, es un problema que cada vez preocupa más tanto a profesionales como a la sociedad en general. ¿Cómo podemos detectarlos, prevenirlos e intervenir de manera eficaz?”



Diseño, síntesis y evaluación biológica de nuevos derivados selenados como agentes antitumorales. (María del Carmen Sanmartín Grijalba). Durante el periodo de evaluación se ha continuado con la síntesis y evaluación biológica de nuevos compuestos orgánicos selenados como agentes antitumorales.



Incentivos fiscales en actividades de mecenazgo. (Idoia Zabaleta Arregui). El objetivo de este proyecto es conocer el régimen de mecenazgo aplicable a los donativos efectuados a las entidades sin fines lucrativos ubicadas en territorio español, y, en particular, en Navarra.



Proyectos educativos con drones didácticos para la Educación Primaria y Secundaria.

(Alfredo Pina Calafi). “En el tercer año y siguiendo nuestras reflexiones y el trabajo, entendimos que el devenir del proyecto y de la realidad en nuestra sociedad, nos pedía enriquecer estas tecnologías (drones, impresión 3D, hard y soft libre, internet de las cosas) enmarcadas en movimiento maker con otras tecnologías como machine learning y la realidad aumentad.



Investigación y experimentación médica durante el régimen nacionalsocialista. Implicaciones Biojurídicas. (Francisco Javier Bázquez Ruiz).



Nuevas tecnologías para el estudio del poblamiento romano en el solar vascón. (Francisco Javier Andreu Pintado). “El presente proyecto busca aplicar herramientas y técnicas propias de la geoarqueología a distintos espacios del yacimiento de la ciudad romana de Santa Criz de Eslava”.



Universidad y organizaciones empresariales: acercamiento a través de las prácticas. (Ana Carmen Biurrun Moreno).



Proyectos de alumnos

Evolución de las emociones, miedo condicionado y estrés en vertebrados: mecanismos neurales para el procesamiento emocional en el palio del telencéfalo de peces teleósteos. (David Arjol Echeverría). Se basa en la línea de investigación que desarrolla el Laboratorio de Psicobiología de la Universidad de Sevilla.



Construyendo juventudes, vinculaciones y subjetividades en Burlada. Los espacios de socialización en tiempos de pandemia. (Alberto Azcárate). El fenómeno de las bajeras juveniles en Burlada, barrios de Pamplona y otras ciudades.



La respuesta solidaria de la ciudadanía navarra en tiempos de la Covid-19. (Myriam Flores Quesada).