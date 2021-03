Actualizada 10/03/2021 a las 07:25

No es fácil que las estafas conocidas como Man in the middle acaben en juicio. Ni en condena. Este tipo de fraudes, en el que unos hackers se entrometen en las relaciones entre dos empresas hasta suplantar a una de ellas para obtener un pago, suele cometerse desde países de Asia, África y Latinoamérica, lo que dificulta que se puedan perseguir. Pero la que el martes acabó en condena en la Audiencia Provincial la cometió un ciudadano de Holanda que en 2015 estafó 313.168 euro a dos empresas, una