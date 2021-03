El comité de empresa del Hospital San Juan de Dios pide un concierto "con la mayor brevedad posible"

Actualizada 10/03/2021 a las 10:38

El comité de empresa del Hospital San Juan de Dios ha pedido al Departamento de Salud del Gobierno de Navarra que concrete "con la mayor brevedad posible" un concierto o convenio con el hospital, después de que el último concierto vigente finalizara en 2016 y, desde entonces, la relación sea de enriquecimiento injusto.

Los representantes de los trabajadores, que han comparecido en el Parlamento foral a petición de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E para explicar su situación, han señalado que la no actualización del concierto es "la excusa perfecta" para la dirección del centro para no avanzar en la mejora de condiciones laborales.

Según el comité de empresa, en los últimos años la plantilla ha sufrido "recortes de derechos". "Estamos desde 2014 sin subida salarial por el IPC, desde 2018 sin convenio colectivo, y desde 2011 cobramos prácticamente un 30% menos en la nómina en los primeros 21 días de baja laboral", ha afirmado Xabier Remón, uno de los representantes del comité.

El Hospital San Juan de Dios cuenta con 450 trabajadores y dispone de 300 camas de hospitalización con una media de atención de 450 personas al día. Más del 90% de sus pacientes son derivaciones de la sanidad pública.

Nuria Mendaza, representante del comité, ha destacado que es necesario regular "de forma urgente" la relación entre el hospital y el Gobierno. "Esta situación de parón administrativo que entendemos y comprendemos que se ha acentuado por la pandemia de Covid-19 nos repercute directamente en las negociaciones de nuestro convenio, principalmente porque es la excusa perfecta para no actualizar sueldos ni ratios", ha lamentado.

Mendaza ha explicado que el Gobierno anterior quiso incluir el Hospital San Juan de Dios en la ley foral de conciertos sociosanitarios de 2017, "pero no pudo ser parecer ser al final por problemas de carácter jurídico".

Tras ello, ha señalado que la consejera de Salud, Santos Induráin, planteó en esta legislatura la posibilidad de cerrar un convenio "singular" con el hospital que supondría integrarlo en la red sanitaria pública.

El comité de empresa quiere que se avance en ese camino y que en el acuerdo que se pueda alcanzar se incluyan dos aspectos previstos en la ley de conciertos sociosanitarios. Por un lado, la garantía de la menor diferencia retributiva del personal y por otro lado la inclusión de cláusulas sociales en la entidad prestadora del servicio.

Belén González, también integrante del comité de empresa, ha advertido de que este hospital trabaja "con menos personal" y peores ratios que la sanidad pública y ha destacado la labor que se realiza en San Juan de Dios en la atención al final de la vida.

"Somos un referente en la Comunidad. La atención al final de la vida implica no poder hablar de tiempo por paciente ni ratios claro. Somos un todo para cada uno de ellos, trabajamos en equipo diferentes profesionales, ya que no solo aliviamos necesidades físicas sino psicológicas del paciente y sus familias. Nos vemos en mínimos, nos debemos por y para el paciente, y eso no puede ser a cualquier precio, y no hablamos económicamente, sino del cuidado. Para cuidar hay que cuidarse y con estos ratios es muy difícil", ha señalado.

Por ello, ha afirmado que "necesitamos una ley de ratios que regule esta situación". "Somos un referente necesario en nuestra sociedad, lo sabemos y lo damos todo por ello, pero piensen en qué situaciones lo damos todo. Nos tienen que ayudar, mejoren nuestras condiciones", ha dicho a los parlamentarios.

La portavoz del PSN, Patricia Fanlo, ha afirmado que "este hospital es un centro fundamental dentro de la asistencia sanitaria en Navarra" y ha asegurado que "la apuesta del PSN es clara, que se haga un convenio singular". "Ha habido contactos entre San Juan de Dios y el Servicio Navarro de Salud para que se empiecen a poner las bases. Por desgracia la pandemia de Covid ha hecho que todo se retrase", ha dicho.

La portavoz de Geroa Bai, Ana Ansa, ha afirmado que "San Juan de Dios trabaja en un 90% con pacientes derivados de lo público y ya solamente por eso sería necesario hacer una mirada especial". "En la anterior legislatura intentamos que desde la ley de conciertos se pudiese hacer una cosa diferente por esta singularidad. No se pudo hacer y volvemos a tener que buscar otro escenario que nos permita una relación más fluida. Podemos y debemos empezar a retomar las cosas que el Covid dejó aparcadas", ha apuntado.

También ha partido del mismo argumento el portavoz de EH Bildu, Txomin González, que ha afirmado que el caso del Hospital San Juan de Dios "es singular porque el 90% de actividad está derivada desde la sanidad pública y los ingresos que tiene dependen de forma prácticamente total de esas derivaciones". No obstante, ha señalado que un convenio singular "puede tener inconvenientes" y ha considerado que "sería mucho más interesante hacer una reflexión más profunda y buscar otra solución", como por ejemplo la integración dentro de la red sanitaria pública.

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha asegurado que este asunto está "enrocado desde 2016-12017 y hay que empujarlo, lo teníamos claro antes del Covid". "Se habla de diferentes fórmulas, de convenio, concierto o publificación. Nosotros vamos a escucharos a vosotros, pero con un 90% de derivación pública, entendemos que lo suyo sería ir trabajando en una publificación", ha planteado a los trabajadores.

La portavoz del Navarra Suma, Cristina Ibarrola, ha señalado que el reconocimiento a la labor del hospital "no puede quedar en palabras, hay que pasar de las palabras a los hechos". "El principal problema es que San Juan de Dios no tiene concierto desde hace cuatro años y eso repercute en la negociación del convenio de los trabajadores", ha dicho, para afirmar que "la única responsabilidad" es de los grupos que le han antecedido en el uso de la palabra. "Se necesita una solución de urgencia", ha asegurado.