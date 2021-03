Ollo trasladará a Interior el informe sobre terrorismo de extrema derecha para que reconozca a estas víctimas

Actualizada 09/03/2021 a las 14:14

La consejera de Relaciones Ciudadanas del Gobierno de Navarra, Ana Ollo, ha manifestado que trasladará el informe 'El Terrorismo desconocido. Atentados terroristas de extrema derecha en Navarra (1975-1985)' al Ministerio del Interior del Gobierno de España por ser el órgano administrativo donde se ubica la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, "la Unidad que debe reconocer a estas personas como víctimas del terrorismo con el fin de que estudie su posible reconocimiento".



Asimismo, ha dicho que lo trasladarán al Defensor del Pueblo, que "ha mostrado mucha sensibilidad con la problemática de los atentados terroristas de ETA sin esclarecer con el fin de que puedan avanzar en estos atentados que no solo están sin esclarecer, sino sin reparar".



Ana Ollo ha explicado que "este informe, como muchos más, está encaminado a la búsqueda de la verdad y a la reparación de unas víctimas, en este caso del terrorismo, víctimas que nunca han sido reconocidas y que solo quieren 'que se sepa lo que ocurrió'".



La consejera ha comparecido este martes en comisión parlamentaria a petición de Geroa Bai y Navarra Suma, para exponer el informe 'El Terrorismo desconocido. Atentados terroristas de extrema derecha en Navarra (1975-1985)', "un informe que fue encargado por la anterior Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno de Navarra al Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces Barba de la Universidad Carlos III de Madrid; un grupo de juristas de reconocido prestigio".



Este grupo, ha explicado, fue elegido por "la necesidad de conocer el marco legal, en el contexto de las leyes que han regulado el reconocimiento de las víctimas de actos terroristas por parte de grupos de extrema derecha y en el contexto del derecho a la verdad".



Según ha dicho la consejera, "sin duda nos queda mucho por avanzar en la verdad de muchas víctimas". "Estos días hemos podido conocer, o mejor dicho oír, unos audios sobre lo que fueron las últimas horas de vida de Mikel Zabalza. Audios escalofriantes que nos interpelan a las instituciones", ha dicho, para añadir que "en una declaración institucional de este Parlamento se pedía avanzar en la investigación".



Ollo ha añadido que, como consejera de Relaciones Ciudadanas, ha solicitado al Gobierno de España que se articulen las medidas necesarias para facilitar el esclarecimiento de estos hechos, "si es necesario con las modificaciones legales pertinentes y que compense el derecho a la familia de Mikel Zabalza a la verdad, la justicia y la reparación".



La consejera ha incidido en que "queda mucho por avanzar en el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de muchas víctimas". "El trabajo realizado por el equipo de investigadores, valioso sin duda, aun siendo no exhaustivo, presenta cuestiones jurídicas de cierta relevancia para reconocer por fin a estas víctimas", ha expuesto.



Según ha indicado, "el terrorismo de extrema derecha, apenas estudiado por las instituciones públicas, causó un daño muy elevado a una sociedad que pretendía avanzar hacia la consolidación de la democracia y dejó un rastro de sufrimiento personal y social que no ha sido tratado con la justicia que merecen todas las personas que han sufrido la violencia terrorista".



"Asesinatos terroristas de Montejurra, al de Ángel Gurmindo en Hendaia, la desaparición del pamplonés José Miguel Etxeberria, el ametrallamiento de librerías, ataque a sedes de partidos políticos y sindicatos y de varios establecimientos de hostelería y la peña Alegría. Representantes y militantes de la izquierda social, periodistas, libreros, abogados laboralistas, sindicalistas, hosteleros... Muchas de estas acciones violentas quedaron impunes, sin denuncia ni procedimiento judicial, sin reparación. Y esas víctimas quieren ser reparadas socialmente, quieren que se conozca su relato", ha dicho Ollo.



A su juicio, "durante décadas hemos tenido un déficit importante en el derecho a la justicia, con hechos realmente graves pero muy desconocidos que tenían que salir del callejón de la desmemoria". "Y este informe, como el también realizado por este equipo de casos no esclarecidos de atentados de ETA, debe contribuir a ello, así como a arrojar luz sobre un periodo no tan pacífico como lo entienden las nuevas generaciones y contribuir a una 'historia completa del terrorismo en Navarra'", ha añadido.



Ollo ha señalado que estas víctimas "hoy en día no buscan la reparación económica, sino el interés por la verdad, contar que fueron objeto de estas acciones y que formen parte de la memoria". "En este sentido, el estudio contribuye a que nada ni nadie a que ninguna víctima del terrorismo quede en el olvido, y en la intención de que la historia reciente no debe ser olvidada", ha señalado.



En el turno de los grupos, Uxue Barkos, de Geroa Bai, ha señalado que "es escalofriante la carencia producida durante años ya que las Administraciones navarras no han atendido por igual a todas las víctimas del terrorismo, es tremendo". "Es una realidad que no puede seguir ocultada", ha dicho, para indicar que "tenemos una deuda muy importante con ellas".



El parlamentario de Navarra Suma Iñaki Iriarte ha indicado que este informe era "necesario" y es una "buena actuación" de su departamento. Ha dicho que en esos casos "el Estado democrático de Derecho falló en uno de sus deberes fundamentales, que es dar seguridad y ofrecer justicia a todas las víctimas" y ha añadido que "el hecho de no haber reconocido a estas víctimas ha sido lamentable".



El parlamentario ha querido hacer una reflexión diciendo que "sería incomprensible que yo dijera que los autores de esos ataques eran héroes y sería incomprensible que me negara a condenar esos actos y que las personas que los llevaron a cabo sin arrepentirse fueran compañeros míos de filas..." y ha manifestado que "en la política española se está produciendo una anomalía muy difícil de entender, que se produzca una condena unánime de los actos terroristas de esos grupos -de extrema derecha- pero que se acepte como parte de la normalidad que no se exija la misma condena para atentados más numerosos y con muchas más víctimas mortales".



La socialista Inma Jurío ha señalado que "vamos a seguir apoyando estos informes desde la Dirección de Paz y Convivencia para formar esa memoria crítica". "Este es el camino que debemos transitar para ejercer esa deuda hacia víctimas que no han sido reconocidas por los poderes públicos", ha comentado, para indicar al parlamentario de Na+ que "no comparto la crítica velada que ha hecho al Partido Socialista por llegar a acuerdos con EH Bildu, que todavía no ha hecho una revisión crítica o no ha condenado claramente los atentados de ETA". "Hay que distinguir por un lado el acuerdo político y por otro los avances que como sociedad democrática en materia de reconocimiento de derechos humanos tenemos que transitar y tenemos que transitar todos", ha expuesto.



Desde EH Bildu, Bakartxo Ruiz ha señalado que hay en el informe una lista que "habría que completarla", hay "falta de concreción" y da "una visión parcial". "Falta ambición en este trabajo", ha opinado, para agregar que "es importante hacer el trabajo de investigación". "Hay grandes carencias, se da una fotografía realmente incompleta", ha insistido, para indicar que "estas víctimas han tenido más dificultades para llevar a cabo sus derechos".



La parlamentaria de I-E, Marisa de Simón, ha dicho que "el estudio ha merecido la pena" y ha añadido que "seguramente que aparecerán más personas que serán conscientes de la posibilidad que tienen de ser reconocidas como víctimas". "Las víctimas son víctimas independientemente de dónde proceda la violencia", ha manifestado, para abogar por "el reconocimiento de todas las víctimas". "Queda mucho por hacer y esto es un paso más", ha concluido.