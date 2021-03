La inserción laboral del alumnado de FP en Navarra ha sido del 86% entre 2017 y 2020

Actualizada 09/03/2021 a las 11:51

El director general de Formación Profesional, Tomás Rodríguez Garraza, ha presentado el balance del Plan de Estratégico de FP 2017-2020, con el que se ha logrado una inserción laboral para su alumnado del 86% y al que seguirá otro "sustancialmente distinto" por la transformación digital y las nuevas competencias.



Garraza, que ha comparecido en el Parlamento a petición de Navarra Suma, ha indicado que el plan finalizará realmente este verano, con el curso, y ha destacado "el giro" que se está originando en la FP por la integración del subsistema educativo y el del empleo, y con la asunción de competencias para el empleo que "abren una oportunidad" para la FP en Navarra.



Tras precisar que no haber desarrollado la LOMCE ha hecho que faltara normativa para la FP básica, la dual o el papel de los centros integrados, ha destacado que también han incidido en ella el impacto que ha tenido la covid y la tardía asunción de las citadas competencias, que no se han hecho efectivo hasta 2021 y no serán plenas hasta 2022.



De los objetivos del plan, Rodríguez Garraza ha indicado que se pretendía alcanzar los 12.000 alumnos en FP y "bien cumplido está" porque se han superado los 12.500; de 950 señalados en FP dual ya son más de 1.800; las 280 estancias formativas en el extranjero no se han cubierto por la covid pero la previsión era para mas de 300; se proponía llegar a 122 títulos y ya se han alcanzado los 130, y se proponía dedicar el 80% de los recursos a las áreas de la S3 y se ha cumplido.



Ha agregado también que no se ha llegado al 45% de mujeres matriculadas en FP y aunque se ha avanzado 6 puntos se ha quedado en el 38%, y que se pretendía el 80% de inserción laboral y se ha superado el 86%, aunque hay alumnado de FP que al finalizar sus estudios no pretende incorporarse al mundo del trabajo sino continuar estudiando.



Para el futuro, ha puntualizado que el escenario marcado por directivas europeas con el impulso del Ministerio de Educación por la asunción de competencias para la integración de los dos subsistemas "aboca a un plan sustancialmente distinto" porque "el escenario es otro y bastante más ambicioso que el que conocíamos".



Del 2017-2020 ha recordado que tenía tres ejes estratégicos (S3, sostenibilidad y cohesión de de Navarra, y fortalecimiento y actualización de la FP), y ha considerado que el aumento de alumnado, la variedad de la oferta y su catálogo de títulos ha mejorado de forma "palmaria", como la importancia concedida a la cohesión territorial, la formación del profesorado, el equipamiento, la oferta en FP especial para alumnos más vulnerables y el alto nivel de inserción laboral.



Sin embargo, ha dicho, hay objetivos a revisar y reforzar, como la integración de los subsistemas, el parque de infraestructuras porque hay centros envejecidos como el centro de Oronoz y la Escuela Sanitaria, los planes de talento que hay que poner en marcha y los procedimientos de acreditación.



Se trata también de que el nuevo plan 2022-2024 permita la flexibilidad y adaptabilidad de las enseñanzas de FP para actualizar la oferta en función de las necesidades detectadas en el sector productivo.



Se quiere asimismo tejer redes de centros y trabajo por familias profesionales, efectuar cambios en zonas y centros por expectativas, dar mayor protagonismo y mayor corresponsabilidad a la empresa para la formación en centros de trabajo y en la FP dual, apostar por la recualificación y acometer una adaptación curricular.



Para Pedro González, de NA+, el plan "está bien", es claro, conciso y orientado a la S3, aunque ha comentado que no percibe cambios o mejoras frente a las iniciativas que ya había hecho la FP en Navarra, y ahora se abre un nuevo escenario que "debe ser aprovechado" porque la FP es "algo estratégico para Navarra", pero requiere un cambio normativo para el que ha apelado al consenso.



Jorge Aguirre, del PSN, ha valorado el plan y su cumplimiento, aunque la covid le haya afectado en su etapa final, ha compartido que sus ejes hayan sido dar soporte a la S3, a la cohesión de Navarra y al fortalecimiento de la FP, y para el futuro se ha felicitado por que la LOMLOE permitirá "una nueva ordenación modernizada de la FP".



Por Geroa Bai, María Solana ha felicitado a cuantos han trabajo en este plan estratégico, que ha valorado positivamente, aunque ha puesto en duda que se necesite una dirección general y que se vaya a producir un cambio sustancial en la manera de hacer las cosas, que ha sostenido debe seguir alineada en el S3.



Bakartxo Ruiz, de EH Bildu, ha subrayado el carácter estratégico de la FP para el desarrollo económico y del empleo, ha considerado "nuclear" para la igualdad avanzar en la eliminación de roles y estereotipos en las titulaciones y cuestionado que el plan nuevo plan vaya a ser sustancialmente distinto.