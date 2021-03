Pamplona será escaparate mundial del talento biotecnológico español

La biotecnología tiene múltiples aplicaciones, desde medicamentos, alimentos, cambio climático, etc.

Actualizada 04/03/2021 a las 06:00

Pamplona acaparará todas las miradas de los expertos y sectores relacionados con la biotecnología el próximo mes de septiembre. Tras tres años sin celebrarse, la capital navarra acogerá BioSpain, un evento que convierte a Navarra en escaparate del talento español en este campo entre el 27 de septiembre y el 1 de octubre. Será su décima edición, se celebrará en un formato virtual y presencial y buscará dar respuesta a los retos futuros de este sector tan importante en la recuperación tras la pandemia de covid-19.

El foro de encuentro está organizado por AseBio, que agrupa a 270 entidades y representa al conjunto del sector biotecnológico español con el fin de liderar la transformación de España, posicionando la ciencia, innovación y, en especial, la biotecnología como motor de crecimiento económico y bienestar social.

El evento cuenta con la colaboración con el Gobierno de Navarra y Sodena, sociedad de desarrollo de Navarra. “Nuestro sector es una palanca transformadora de la sociedad dad y de la economía”, subrayó la presidenta de AseBio, Ana Polanco. Indicó que en España las empresas biotecnologías facturan el 0,7% del PIB, generan un impacto de renta de más de 8.200 millones, contribuyen a más de 100.000 empleos y es el sector que más invierte en I+D. “ El consejero de Desarrollo Económico, Mikel Irujo, destacó la apuesta de Navarra por el papel de la biotecnología en la salud y en el sector agroalimentario.

Dámaso Molero: “En la covid hemos echado en falta un proyecto de país”

“Hemos echado en falta un proyecto de país. La covid nos ha enseñado que si no hay un liderazgo de país y no hay un foro para poner todos encima de la mesa el valor que atesoramos de manera individual será muy difícil que se puedan acortar los plazos en el desarrollo de medicamentos biotecnológicos, que ahora cuestan entre 12 y 15 años”. El director general de la empresa 3P biopharmaceuticals, Dámaso Molero, fue uno de los ponentes en la presentación de la feria BioSpain. Molero destacó la importancia de la biotecnología para desarrollar medicamentos “altamente innovadores” para enfermedades que “nunca pudieron tratarse o con unos efectos secundarios tremendos”.

Molero reclamó una apuesta decidida y rotunda por la biotecnología como “sector estratégico”, con financiación y desarrollo de tecnología que acompañe al sector.

3P, que nació hace quince años y ya cuenta con 300 empleados, ha invertido 15 millones en I+D en los dos últimos años y, para el presente ejercicio, proyecta destinar otros 8 millones. El directivo de esta firma puntera en Navarra, que ya trabaja para una vacuna extranjera, subrayó que la pandemia ha evidenciado que “dependemos de otros”. “Y en la producción de fármacos no somos autosuficientes”, agregó.

Sobre las vacunas, el directivo indicó que la sociedad debe saber que las vacunas con ARN mensajero no son “flor de un día”, sino que hay un trabajo de años detrás. “Hay compañías que trabajan en nuevas vacunas de covid que estarán en el mercado en dos o tres años. No se conoce todo sobre la covid. Hay que seguir investigando y desarrollando vacunas más eficaces para las nuevas variantes. No es todo ARN mensajero, también está el virus atenuado”, detalló Molero, quien valoró la importancia de asistir a ferias como BioSpain.