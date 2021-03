Educación licita los comedores escolares comarcales saludables

Actualizada 03/03/2021 a las 14:13

El Departamento de Educación ha sacado a licitación la contratación de los comedores escolares comarcales para el curso 2021/2022, en la que demanda un nuevo modelo de alimentación, más saludable y sostenible, haciendo hincapié en el producto fresco, local, saludable y sin azúcar. La medida afectará a los 42 comedores comarcarles gestionados por el Gobierno de Navarra.

Como novedades, en esta licitación será obligatorio servir todas las semanas verduras y hortalizas frescas. Además, toda la lechuga, escarola y patata que se sirva será fresca y sin procesar.

Los menús deberán introducir cereales integrales mediante el pan, la pasta y el arroz. Asimismo, los productos lácteos deberán ser siempre naturales y sin azúcar. Con el mismo objetivo de garantizar una alimentación más saludable, las bases de la licitación establecen que el menú escolar incluya solo un plato procesado al mes y únicamente un plato frito a la semana. También se prohíben los pescados provenientes de largas distancias. Para potenciar el consumo de producto local, al menos dos veces al mes deberán servirse legumbres ecológicas y de proximidad.

Los comedores comarcales tienen este curso 7.577 comensales, cifra ligeramente inferior a años anteriores a causa de la adaptación de los centros a la jornada continua debido a las restricciones del COVID-19.

La licitación ha sido publicada en el Diario Europeo y en el Portal de Contratación del Gobierno de Navarra el pasado 25 de febrero. Las empresas interesadas disponen de plazo hasta el 29 de marzo para presentar las propuestas. El contrato de adjudicación será para un curso, porrogable durante cuatro cursos más.

En esta nueva licitación se promueve un cambio del modelo de alimentación en los comedores escolares de acuerdo con los principios básicos indicados en el Decreto Foral 3/2019, de 16 de enero. Este decreto establecen medidas de fomento de estilos saludables de alimentación y del ejercicio físico en las escuelas infantiles y en los centros escolares no universitarios navarros, desarrollados también en la Guía de Alimentación para la planificación de menús escolares, del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra.

Esto supone un importante avance hacia una alimentación más saludable y sostenible, a través de la introducción progresiva de alimentos ecológicos, frescos, de temporada y de proximidad, así como la extensión del servicio de cocinado in situ y con un mayor número de monitores de comedor.

ESTUDIO PREVIO

El Departamento de Educación encargó en 2019 un estudio previo sobre la situación de los 42 comedores escolares comarcales, que son gestionados por el Departamento.

Basándose en dicho estudio, se ha promovido la remodelación de cocinas en varios de ellos para poder cocinar in situ, en lugar de llevar la comida transportada desde las cocinas centrales. Durante el año 2020 se remodelaron cinco cocinas en los centros de Puente la Reina / Gares, Los Arcos, Viana, Sangüesa / Zangoza y San Pedro de Mutilva y este año 2021 se reconvertirán a cocinas in situ las de los centros Torre Monreal de Tudela, Ezcaba de Ansoáin /Antsoain y la del colegio de Beriáin. Durante los cursos siguientes se pretende culminar esta transformación en las cocinas de los comedores en los que aún no se ha realizado, de forma que en todos los comedores comarcales se sirvan menús elaborados in situ.

Las nuevas prescripciones técnicas de la alimentación suponen un avance hacia una alimentación más saludable. La estructura del menú y la variedad de alimentos y tecnologías culinarias utilizadas estará regulada para que éste sea equilibrado y variado.

MÁS MONITORES

Junto con estos cambios en el cocinado in situ y en la estructura del menú, se han mejorado los ratios de monitores y monitoras de comedor que serán necesarias en función del número de alumnado en todas las etapas. En las etapas de Educación Infantil este ratio será aún mayor, para favorecer la ayuda y el aprendizaje del alumnado de menor edad.

En concreto, con esta nueva licitación las ratios pasarán de 20 a 15 escolares por monitor o monitora. Y de 3º a 6º de Primaria y en ESO, se reduce de 40 a 30. En 1º y 2º de Primaria se mantendrá la ratio de 20 estudiantes por monitor o monitora.

Así mismo se introduce en esta licitación el régimen de sanciones por incumplimientos sobre los menús y características de los productos ofertados, así como las condiciones de auditoria de calidad y control posterior de la ejecución. De este modo en cada posible prórroga anual se puede valorar el cumplimiento de los servicios contratados y el grado de aceptación por el alumnado-comensal. De esta forma, si se considera adecuado, se podrán introducir modificaciones al contrato inicial que avancen hacia las frecuencias y modelo establecido en la Guía de Alimentación para la planificación de menús escolares, del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra.