Navarra renueva la campaña de prevención de contagios entre los temporeros

Actualizada 01/03/2021 a las 11:46

El Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), en colaboración con el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, dará continuidad a las medidas ya establecidas el año pasado para prevenir y detener el contagio por Covid-19 entre el personal temporero que se desplace a Navarra para trabajar en las campañas agrarias. La primera de ellas, la de recogida del espárrago, comenzará en los próximos días.

Entre esas medidas, adoptadas por la Resolución 604/2020 de 11 de agosto, se incluyen la realización de pruebas PCR, la obligatoriedad, por parte de la persona contratadora, de presentar una declaración responsable para garantizar las condiciones sanitarias y laborales de las personas contratadas y su cobertura en caso de dar positivo en la prueba y la adopción de las recomendaciones específicas para las explotaciones agrícolas que vayan a contratar a personal temporero.

Se ha realizado además un esfuerzo de concienciación a las personas y entidades empleadoras sobre la importancia preventiva de garantizar unas condiciones dignas de vivienda para el personal temporero y sus familias, ha destacado el Gobierno foral en una nota.

Asimismo, se insiste en la importancia de que las personas responsables de las explotaciones agrarias informen a su personal sobre las medidas básicas, que contemplan no acudir al puesto de trabajo con síntomas compatibles con Covid-19 (fiebre, tos, dificultad respiratoria, pérdida del gusto o del olfato, etc.), promover el lavado y la higiene de las manos, garantizar la distancia física de seguridad entre personas y la utilización de mascarilla cuando esta distancia no pueda mantenerse.

Para ello, es preciso dotarles de mascarillas quirúrgicas suficientes para repuesto y poner a su disposición agua y jabón, papel para el secado y recipientes para poder depositar estos y otros desechos, han señalado desde el Ejecutivo foral.

Con la finalidad de que esta información pueda ser transmitida con más facilidad a las personas trabajadoras de origen extranjero se han editado, en colaboración con el Departamento de Políticas Migratorias y Justicia, infografías en diferentes idiomas. El material está disponible en árabe, búlgaro, francés, inglés, portugués y rumano.

DECLARACIÓN RESPONSABLE

Tras un año de implementación del protocolo de declaración responsable y control sanitario de los trabajadores a raíz de la crisis del Covid-19, el objetivo para 2021 es que se agilice por parte de las personas o entidades contratantes la cumplimentación y tramitación de las declaraciones responsables, debido sobre todo a la escasa duración de algunos de los contratos, ha detallado el Gobierno navarro.

La presentación podrá hacerse vía telemática a través del catálogo de servicios del Gobierno de Navarra o, tratándose de personas físicas, en los registros del Gobierno y las oficinas agrarias. El proceso completo debe estar finalizado con margen suficiente para garantizar que la PCR pueda ser realizada en la fecha en que el trabajador o trabajadora se incorpore a su puesto de trabajo.

BALANCE CAMPAÑAS AGRÍCOLAS 2020

Entre los meses de agosto y diciembre de 2020, el personal del Servicio de Salud Laboral del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN) realizó 30 visitas a empresas agrarias con personal temporero. Además, se atendieron 98 consultas relacionadas con el sector y la contratación temporal de trabajadores.

Los datos recogidos en estas visitas sobre la implantación de medidas preventivas de carácter técnico, organizativo y de información y formación, permitieron concluir que existía "un amplio margen de mejora en cuanto a su incorporación en las explotaciones agrarias y han sido fundamentales para establecer las actuaciones previstas para las campañas 2021", ha señalado el Gobierno navarro.