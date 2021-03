Na+ ve "absolutamente mejorable" la vacunación en Navarra

Actualizada 01/03/2021 a las 12:28

Navarra Suma y PSN han manifestado este lunes 1 de marzo sus discrepancias entorno a la pandemia y al proceso de vacunación, un año después de que comenzase los casos en la Comunidad foral, y mientras el primero ha destacado que la vacunación es "absolutamente mejorable", el PSN ha resaltado que este martes comienza en los mayores de 90 años.

En declaraciones a los medios de comunicación, el parlamentario de Navarra Suma Carlos Pérez-Nievas ha señalado que, tras un año de pandemia, "las circunstancias han demostrado una pésima gestión a nivel nacional y a nivel foral de todas las cuestiones derivadas de la pandemia".

"Estamos en fase de vacunación y esa parte, por el Gobierno de Navarra, es absolutamente mejorable, hay miles de vacunas que no se están utilizando", ha dicho, para añadir que el Ejecutivo foral ha "hecho copia de lo que se hace a nivel nacional, y no se han utilizado todas los recursos de que disponemos".

"No vale ese buenismo absurdo por parte del Gobierno que pretende colgarse todas las medallas, que no es otra cosa que la evolución lógica de una pandemia" ha manifestado, para añadir que "no hay ninguna medida específica de este Gobierno que pueda decir que ha cambiado el signo de la pandemia".

Por su parte, la socialista Ainhoa Unzu ha señalado también que "con toda la prudencia podemos hablar de cierto optimismo, de la buena evolución de los datos, de consolidación de tendencia a la baja; no veíamos esos datos desde mitad de verano".

Tras apuntar que "aún estamos todavía en riesgo alto", Unzu ha indicado que "las vacunas están funcionando". "Queremos mostrar nuestra satisfacción por que mañana comienzan a vacunarse por los mayores de 90 años y esperamos ir poco a poco vacunando a los colectivos de más edad para ampliarse al resto de la población", ha dicho, para pedir "no bajar la guardia".

