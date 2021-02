“Vives una realidad paralela pero te la crees firmemente”

Las personas con esquizofrenia sufren alucinaciones (ven o escuchan cosas que no existen) y delirios (creencias falsas).

Actualizada 28/02/2021 a las 06:00

Mikel vivía en una realidad paralela. Pero no se daba cuenta. Tenía alucinaciones y delirios (creencias falsas) que le arrastraba hasta unos índices insospechados de sufrimiento. “Yo veía que algo raro me pasaba pero no sabía bien qué era. Sufría muchísimo”, recuerda. Hoy, Mikel, el nombre falso de una historia real, tiene 32 años, un trabajo en una empresa de limpieza y la tranquilidad de tomar a diario una medicación que, de momento, le impide volver a tener brotes de esquizofrenia. Su enferme