Los más de 1.000 muertos que la pandemia ha provocado en Navarra dejan una estela de dolor y desconsuelo con nombres y apellidos. La familia de uno de ellos, Julián Muguerza, comparte cómo fue aquella “pesadilla”, aliviada solo por haber podido acompañar al enfermo “hasta el final”

28/02/2021 a las 06:00

La vida de Julián Muguerza Mutiloa se apagó el pasado 30 de octubre. Tenía ya pasados los 80, pero no le tocaba. Todavía no le tocaba. Este hombre “bueno y cariñoso”, nacido en Lizasoáin, casado con Ana María Marquínez y padre de cuatro hijas, se marchó en poco más de una semana después de engrosar el parte de aquella jornada de fallecidos por covid. Ese que apenas nos dice nada porque hemos normalizado los cientos de muertos diarios; ese que ya no queremos escuchar. La familia de Julián también