Un año después es posible aliviar de palabra la carga emocional que arrastró la primera ola del coronavirus en las residencias de mayores. En plena sacudida, con una cadena de fallecimientos, una mujer de 90 años dedicó un mensaje de esperanza a una directora: “Todo va a salir bien”

28/02/2021 a las 06:00

La ola encrespada que rompió en la orilla de las residencias de mayores con una intensa resaca decoró un panorama desolador en la perspectiva de Pili Huarte Yoldi sobre el futuro inminente de su madre, Carmen. “¡Buff! Aquello fue muy duro, durísimo”. Con la voz quebrada y el asomo de una lágrima en sus ojos, regresa con su mente a hace un año. “Un día me llaman y me dicen que no puedo verle a mi madre. Se decide cerrar las residencias y a los dos días, mi madre contrae la enfermedad. Con la edad