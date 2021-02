Aznárez, las cacatúas y el “trapo azul”

Actualizada 26/02/2021 a las 06:00

La parlamentaria de Podemos Ainhoa Aznárez criticaba este jueves el trato de la Unión Europa a las personas refugiadas que llegan a través del Mediterráneo, cuando recordó y defendió cómo la pasada legislatura se retiró por ese motivo la bandera de la UE del balcón del Legislativo durante más de un año. Ella presidía entonces la Cámara foral.



Afirmó que quisieron así denunciar este drama. “Y bueno, hubo cacatúas exaltadas en este Parlamento que incidían una y otra vez en que teníamos que volver a izar y a reponer las banderas europeas. Creo que ninguna cacatúa exaltada entendió el porqué de retirar simbólicamente la bandera de Europa, porque no íbamos en contra de la ciudadanía europea, sino que denunciábamos las políticas” de sus gobernantes, agregó.



Aznárez dijo que el uso de la bandera europea no está regulado por lo que no era obligatorio colocarla. “Pero esas cacatúas exaltadas seguían una y otra vez reivindicando izarla de nuevo. Eso sí, a estas cacatúas exaltadas, ese trapo azul no les importaba nada, porque lo que denunciábamos era la falta de solidaridad” de la UE, dijo, volviendo en otro momento a referirse a la bandera como “trapo azul”.



El acuerdo de retirar esa bandera lo adoptó el cuatripartito de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E el 18 de marzo de 2016, y Aznárez se encargó de participar en la recogida de la enseña como se puede ver en la fotografía. A los cinco días se volvió a colocar en señal de duelo por los atentados yihadistas de Bruselas, y luego se retiró hasta que el 9 de mayo de 2017, Día de Europa, tras un cambio de postura de Geroa Bai volvió a ondear en la sede de la Cámara. Así se acordó con el voto a favor de UPN, PSN, PP y Geroa Bai, mientras se opusieron Bildu, Podemos e I-E.