Policía Foral investiga el incendio de Bera: "Trabajamos con dos focos y tenemos imágenes de testigos"

24/02/2021

A los agentes de la Policía Foral que este martes examinaban las laderas chamuscadas en la muga entre Navarra, Guipúzcoa y Francia les sobrevolaba el helicóptero y los buitres. El primero trabajaba en obtener imágenes del perímetro afectado por las llamas, mientras que los segundos divisiban ganado muerto y planeaban dónde aterrizar para dar cuenta de su festín.



Sin embargo, los policías, profesionales de Investigación en la Brigada Medioambiental, no levantaban la vista del suelo. Entre la tierra, en los tocones y sobre una rama, colocaban pequeñas banderolas de distintos colores, señalizando sus hallazgos. Mientras tanto, haciendo equilibrios en la pendiente ennegrecida, atendían las preguntas de fotógrafos, periodistas y cámaras de televisión. “Las huellas que ha dejado el fuego en este árbol marcan la dirección de las llamas. Cuando pasó por aquí, el incendio iba hacia allá”, explican dos de los cuatro policías desplegados en una escarpada vertiente próxima a una cantera de Bera, con vistas a la N-121-A.



Es importante seguir la pista de por dónde avanzó el frente, aunque más que eso es clave ‘marcar’ de dónde vino. “Del total de la superficie afectada, a nosotros lo que más nos interesa puede ser un área de unos 200 metros cuadrados, no más. Donde comenzó todo”.



DOS FOCOS Y TESTIGOS

David Miqueleiz, responsable del grupo, va a ser el encargado de instruir el atestado que intentará llevar ante el juez a una o varias personas por lo ocurrido. De momento, avanza que queda un largo trabajo por delante. “Hay que recabar mucha información. Trabajamos con dos focos, que comenzaron en territorio navarro, y ya hemos recibido alguna aportación de testigos, que pudieron tomar imágenes en esos primeros momentos. Ahora hay que analizar lo que vayamos encontrando”, expuso ante los medios. En esa línea indicó que, “en estos tiempos de pandemia”, con mayor afluencia de gente a los espacios naturales, es posible que haya más personas que grabaron o fotografiaron esas primeras horas de los incendios, documentos que puede ser de interés para su trabajo.



Lo que sí parece fuera de toda duda es que el incendio no comenzó de forma fortuita. “Se trata de una zona muy humanizada y la hipótesis principal que manejamos es que las llamas se propagaron por la acción de una o varias personas”. El viernes, añadió Miqueleiz, las quemas de matorrales y rastrojos, “una práctica muy habitual en la Navarra atlántica” para regenerar el bosque y los pastos, estaban prohibidas.



De los vestigios y pruebas recogidas se intentará delimitar una responsabilidad y una posible imputación por un delito contra la seguridad colectiva, señaló, con los agravantes que puedan derivarse. “Tendremos que valorar algunos en el momento en que se produjeron los hechos, como si se llevó a cabo una imprudencia en un momento que no era propicio para quemar, si existió peligro para las personas en algún momento o lo que se derive de cómo va a quedar afectado el terreno. Por ejemplo, si va a existir erosión”.



En cualquier caso, pidió prudencia y respetar los fases de la investigación. “Queda labor, tanto en el monte como de oficina, antes de poder presentar algo a la Fiscalía de Medio Ambiente. Sí es importante subrayar que causar un incendio es una acción muy seria y no queda impune, se investiga”.



Como ejemplo, citó el trabajo llevado a cabo tras el incendio que calcinó 3.500 hectáreas en la Zona Media, en el verano de 2016. El grupo logró encontrar la colilla que dio origen al fuego y se pudo extraer ADN de ella, pero esa información genética no estaba en ninguna base de datos. “Seguramente fue una imprudencia de una persona ‘normal’, cuyo perfil genético no va a llegar a la policía a no ser que cometa un delito grave. Es muy improbable”, admitía.



DENUNCIAS POR DAÑOS

De forma paralela al trabajo de los policías para reconstruir el origen del fuego, se están recogiendo las denuncias por los daños causados por las llamas. “Hasta el momento hay afectadas dos bordas, además de otras denuncias por animales muertos, a las que se suman daños a la flora que habrá que valorar en coordinación con el Guarderío de Medio Ambiente. Asimismo, queda pendiente el perimetraje definitivo de la zona afectada”, señalaron en la Policía Foral.

