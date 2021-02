Piden que Marlaska comparezca tras un audio sobre la muerte de Mikel Zabalza

Actualizada 24/02/2021 a las 06:00

Geroa Bai ha solicitado la comparecencia en el Senado del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras la difusión por el diario Público de unos audios en los que un alto mando del CESID y un capitán de la Guardia Civil hablaban sobre la posibilidad de que el joven navarro Mikel Zabalza hubiera muerto mientras era torturado en el cuartel de la Guardia Civil en Intxaurrondo en 1985.

Mikel Zabalza, vecino de Orbaiceta de 32 años y conductor de autobús en San Sebastián, fue detenido por la Guardia Civil en 1985 acusado de haber trabajado como mugalari para ETA, algo que nunca se llegó a demostrar. En la operación, desarrollada en varios puntos de Navarra y Guipúzcoa, fueron detenidas más personas. Todas salieron en libertad, salvo Zabalza, cuyo cadáver apareció veinte días después en el río Bidasoa. La versión oficial defendió que murió ahogado al caerse cuando intentaba huir.

Este lunes, Público desveló el audio de una conversación entre el excoronel de los servicios secretos del CESID Luis Alberto Perote y el capitán de la Guardia Civil Pedro Gómez Nieto en el que hablan de la muerte de Zabalza. “El tema de Zabalza está muy feo. Se les ha ido la mano, se les ha quedado en el interrogatorio. Fue una parada cardiaca como consecuencia de la bolsa en la cabeza”, expone Gómez Nieto en la grabación.

NO FUE ADMITIDO EN 1996

La transcripción de esa conversación ya fue publicada por El Mundo en 1995, pero el documento sonoro apareció durante el registro de la celda de Perote, en el marco de la investigación que los cineastas Miguel Ángel Llamas y Amaia Merino realizaron para su película documental Non dago Mikel? (¿Dónde está Mikel?). Los periodistas de El Mundo entregaron al juez del caso la transcripción, pero no fue admitida como prueba y Gómez Nieto no se reconoció en ella.

Para la portavoz de Geroa Bai en el Parlamento de Navarra, Uxue Barkos, el audio de aquella época difundido ahora “puede constituir la prueba que faltó siempre en torno al asesinato de Mikel Zabalza”. “En el periplo judicial fue imposible realizar acusación alguna por la falta de pruebas y estas grabaciones podrían constituir la prueba que demostrara que fue asesinado en el cuartel de Intxaurrondo”, ha explicado. Por este motivo, el senador autonómico por Navarra, Koldo Martínez, registró en el Senado una solicitud de comparecencia del ministro del Interior para abordar la situación.

A este hecho se refirió también la portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, señalando que el audio “pone de manifiesto la necesidad de llegar hasta el fondo de la cuestión y de investigar”, tarea que, según ha dicho, no debe corresponder sólo a los medios de comunicación. En el Congreso de los Diputados, Bildu quería preguntar este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el caso de Mikel Zabalza. Pero PP y VOX impidieron que la formación cambiara su pregunta inicial.