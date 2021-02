El tudelano Jaime, un ejemplo para la esperanza contra el coronavirus

Actualizada 22/02/2021 a las 06:00

Podía haber sido un jueves cualquiera, pero ese 6 de agosto cambió todo. Jaime Buñuel López, tudelano de 76 años, llevaba 2 o 3 días algo flojo y todo se precipitó. “No respiraba bien, me encontraba muy mal y di positivo por coronavirus. Me llevaron a la Clínica Universitaria de Pamplona. Llegué con una falta de oxígeno alarmante y muy grave, con neumonía bilateral. Entré muy mal y, a partir de ahí, tengo un vacío porque me medicaban muchísimo. Al final, no sabes ni quién eres. Estuve dos o tres