Actualizada 18/02/2021 a las 11:48

El pleno del Parlamento ha aprobado este jueves pedir al Gobierno de Navarra que prepare una modificación de la Ley del Convenio Económico en lo referente al pago por parte de Navarra de los intereses de la deuda del Estado, ante el “gradual e imparable” aumento de ese endeudamiento, que supera los 1,3 billones. Era una moción de Geroa Bai, que no deja de ser un pronunciamiento político del Parlamento, pero lo destacado del debate de esta propuesta es que mostró las diferencias entre los socios del Gobierno y a su vez, entre los miembros de Navarra Suma (NA+).

La iniciativa de Geroa Bai sólo recibió el voto a favor de Navarra Suma, y no de todos los socios de esta coalición, ya que 3 de sus 20 parlamentarios, los de Ciudadanos, votaron en contra. Además, el debate mostró que los miembros del Gobierno no estaban de acuerdo, ya que tanto PSN como Podemos se abstuvieron. Los socialistas, en una intervención en la que no ocultaron su contrariedad con sus socios, no discreparon del fondo, sino que insistieron en que el procedimiento para cambiar esta ley no es el planteado por Geroa Bai, ya que no puede ser modificada unilateralmente por Navarra.

Por su parte, Geroa Bai rechazó una enmienda en la que el PSN proponía añadir un párrafo a su texto, argumentando que no aportaba nada al mismo.

Al final la moción se aprobó por 26 votos a favor (17 de los 20 de NA+ y 9 votos de Geroa Bai), 21 abstenciones (11 del PSN, 7 de EH Bildu, 2 de Podemos y 1 de I-E) y 3 votos en contra de NA+ (los de los miembros de Ciudadanos).

Te puede interesar