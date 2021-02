El Parlamento pide al Gobierno que informe mensualmente sobre los proyectos Next Generation

Actualizada 18/02/2021 a las 15:13

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves una moción por la que insta al Gobierno foral a que acuda de forma mensual al Parlamento para dar explicaciones sobre la gestión de los proyectos que se esté pensando presentar o se presenten a los fondos europeos Next Generation.

"Dentro de la información a facilitar se incluirá necesariamente explicación de cuáles van a ser los órganos que decidan, qué proyectos se van a presentar para obtener financiación de los fondos y cuáles no, qué personas conforman la toma de decisión y cuáles son los criterios elegidos para hacerlo", añade la moción.

La iniciativa ha sido presentada por Navarra Suma y ha contado con el apoyo de EH Bildu, suficiente ante el rechazo de PSN, Geroa Bai y Podemos, y la abstención de Izquierda-Ezkerra.

No ha prosperado otro apartado de la moción por el que se instaba al Gobierno foral a que facilitara a todos los grupos parlamentarios "de forma inmediata" toda la información y documentos existentes sobre todos los proyectos, encuadrados en el ámbito de lo público, que el Gobierno de Navarra ha valorado, desde el pasado mes de septiembre, en el proceso de financiación dentro de los fondos europeos Next Generation. Navarra Suma no ha obtenido apoyos. EH Bildu había presentado una enmienda para solicitar que se incluyeran en la moción los proyectos de colaboración público-privada, entre otros cambios, pero NA+ no ha aceptado la enmienda.

En el debate de la moción, la parlamentaria de Navarra Suma María Jesús Valdemoros ha criticado "el oscurantismo" del Gobierno foral con los fondos europeos y ha afirmado que es "más que llamativo" que Geroa Bai, EH Bildu y e I-E hayan planteado en los últimos días que el Ejecutivo facilite información relacionada con el Next Generation. "El Gobierno de Navarra sigue el juego de la discrecionalidad y la falta de claridad del Gobierno de España. No quieren dar información y marean con las declaraciones. Nosotros queremos aportar. Deben contar con todos. No vale la unidad política solo para aprobar las decisiones del Gobierno de Navarra y de Pedro Sánchez", ha dicho.

El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha dicho que su grupo solicitó amparo del presidente del Parlamento porque el Gobierno no contestaba a sus peticiones de información, que "no tienen otro objetivo que tratar de conocer qué está haciendo el Gobierno y acceder a una documentación que sabemos que existe". Araiz ha explicado que desde noviembre EH Bildu intenta obtener la información sin éxito. "No es serio. Pedíamos una información concreta que queremos para la función de control y para compartir o discrepar de las decisiones del Gobierno. Esto es un incumplimiento del derecho de los parlamentarios a acceder a esta información", ha afirmado.

El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha asegurado que el Gobierno de Navarra, "si es algo, es transparente, si algo hace es rendir cuentas en este Parlamento, y bien lo saben los grupos de la oposición". "Hoy traen esta moción para generar dudas, atacar al Gobierno y seguir con su estrategia de tierra quemada en Navarra. Es la segunda fase de su estrategia torticera contra los fondos. Primero votan en contra de su llegada en el Congreso de los Diputados, haciendo seguidismo vergonzante del PP, y luego vienen aquí a cuestionar no solo el marco, sino los proyectos", ha dicho Alzórriz a Navarra Suma.

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha afirmado que comparte el fondo de la moción de Navarra Suma, que es "en definitiva que la Cámara tenga acceso en tiempo y forma a la gestión que el Gobierno lleve a cabo en torno a los fondos Next Generation en lo relativo a la competencia del Gobierno foral". Sin embargo, ha señalado que es algo que ya aprobó el Parlamento foral hace unos meses, en una iniciativa presentada por Geroa Bai con motivo del pleno monográfico sobre fondos europeos. "Ya está aprobado, ya tenemos el escenario para trabajar en esta materia", ha indicado. Por contra, ha dicho que le "preocupa" que todavía no esté regulado el modelo de cogobernza para la gestión de los fondos.

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha considerado que "la situación tiene mucho más que ver con falta de información que con tener la propia información". "Compartimos con Araiz la solicitud de amparo que realizó y contará con nosotros siempre que se vea vulnerado cualquier derecho parlamentario, pero las herramientas parlamentarias que disponen los grupos parlamentarios deberían funcionar y todas las cuestiones que se plantean en la moción son parte diaria de nuestra labor parlamentaria", ha considerado.

Por último, la portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha apoyado que el Gobierno facilite información sobre los proyectos a todos los grupos, pero no ha considerado necesario que comparezca mensualmente en la Cámara. "Se trata de tener información, de tener muy claros los criterios que va a usar el Gobierno de Navarra para pujar por los fondos europeos, y de transparencia", ha dicho, para señalar que lo importante es que los fondos europeos se destinen a "luchar contra la desigualdad, todo lo demás es marear la perdiz".