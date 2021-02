Los tres poderes, separados y juntos en Larraona

Actualizada 14/02/2021 a las 06:00

Imagine que es un alumno de 2º de Bachillerato, ese curso tan crucial en el que se debe preparar la temida Selectividad. Miles de páginas y conceptos por estudiar y un puñado de asignaturas complicadas a las que hacer frente. ¿No sería maravilloso que Platón entrase al aula a explicar Filosofía? ¿Que el académico y escritor Pérez-Reverte contase los entresijos de la Lengua y Literatura? ¿O que el pintor Miquel Barceló desvelase los secretos de la Historia del Arte? En el colegio Claret Larraona de Pamplona han emprendido esa vía, y si lo que había que estudiar es la organización del estado y las Comunidades Autónomas en Geografía de España, ¿quién mejor que la propia presidenta de Navarra, del Parlamento, del TSJN, diputados, senadores y parlamentarios para narrarlo en primera persona? Es lo que ha pasado en el proyecto Profesores por un día, que además de impartir conocimientos ha servido para el fin último que perseguía la iniciativa: acercar la política a la ciudadanía.

El profesor Eduardo Ortiz ha sido el encargado de lanzar el reto. A los representantes de las instituciones forales y a sus 20 alumnos de 2º de Bachillerato de la rama de Ciencias Sociales. Todo enmarcado en el ámbito de la asignatura de Geografía de España y su tema de geografía política. Tocaba profundizar en la organización del estado, sus Comunidades Autónomas, los Municipios y la separación de poderes. Y al docente de Claret Larraona se le ocurrió darle una vuelta de tuerca al temario.

En el centro parten de la convicción del potencial que tiene para los estudiantes llevar a personas al aula. Dicen que posibilita un aprendizaje más significativo al ayudar al alumno a salir de su burbuja y encontrarse de cara con la realidad social. Así que se tiraron a la piscina. “Se me ocurrió proponerles a las autoridades que esa parte de la asignatura la impartiesen ellos directamente. Aquí, en el aula. En el mismo horario de clase. Que fueran profesores por un día. Y aceptaron”, comienza.

No es la primera vez que en el colegio pamplonés tratan de acercar los mundos de la política y los alumnos. Lo hicieron hace dos años en el proyecto de Aprendizaje-Servicio ‘En ayuda de la política’. Entonces los alumnos de 4º de la ESO entrevistaron en la Cámara a 40 de los 50 parlamentarios para conocer su faceta más personal. Ahora han sido los representantes institucionales los que han devuelto la visita. Y no sin nervios.

El presidente del Parlamento, Unai Hualde, fue el primero en romper el hielo. Le siguió la presidenta del Gobierno, María Chivite, y Joaquín Galve, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial contando su manera de funcionar. Después le llegó el turno a Enrique Maya, alcalde de Pamplona, al senador Koldo Martínez (Geroa Bai), al diputado Carlos García Adanero (NA+) y la mesa redonda formada por los parlamentarios Javier García (PP), Ramón Alzórriz (PSN) y Marisa de Simón (I-E).

“En cada sesión había una parte teórica y una segunda parte en la que se entablaba un diálogo entre político y estudiante. Y después, había un tiempo de reflexión y de puesta en común de las impresiones en vídeos y audios de los alumnos. Ha sido una experiencia muy bonita. Sobre todo, ver como los políticos, al ponerse delante de los jóvenes, se hacían un poco pequeñitos. Se ponían nerviosos. Y los alumnos se dieron cuenta. Cómo al bajar a un público más puro, más joven, bajaban el tono. Se sinceraban. Y eso lo han agradecido mucho. Detectan muy rápido cuando hay verdad en alguien, o postureo, y han aprendido mucho de cada visitante. Ojalá esto sirva para que la buena política salga a la luz y se aparte a la gente que no honra el servicio público”, resumió Eduardo Ortiz.

Y Profesores por un día no ha acabado. Quedan cosas en el tintero. O personas más bien. Porque la intención del proyecto de Claret Larraona era que estuviera representado todo el arco político. Así, y tras cuadrar agendas, va a celebrarse otra sesión de mesa redonda en la que interactuarán con los estudiantes los parlamentarios Javier Esparza (líder de NA+), la expresidenta foral Uxue Barkos (Geroa Bai) y la expresidenta del Parlamento Ainhoa Aznárez (Podemos). Están pendientes de cerrar fechas con representantes de Bildu e incluso se ha abierto el abanico a posibles visitas de representantes nacionales, como Cuca Gamarra, portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados.

Carolina Albo - 17 años

“A Chivite le preguntamos qué se siente al pactar con alguien que no condena a ETA y nos gustó su respuesta de que hay veces que lo importante no es con quién si no para qué”

Imelda San Martín - 17 años

“Creo que Maya nos ha hablado con sinceridad, nos ha tomado con seriedad a los jóvenes. Ha sido cercano y hemos hablado de temas relevantes. Esto se debería hacer en más colegios”

Naia Whittington - 17 años

“El alcalde ha hablado desde la cercanía, con naturalidad. Como persona, no como los políticos de la tele”

Míriam Goñi - 17años

“Nunca había hablado con una figura política. Maya se ha comunicado muy bien y ha asumido su responsabilidad en lo que está ocurriendo”

Amaia Lecuona - 17 años

“Es una muy buena oportunidad para acercarnos a los políticos, porque para nosotros la política era un área de poco interés”

Lourdes Bisbal - 17 años

“La sinceridad es algo para valorar mucho en un político. Me ha hecho reflexionar sobre que tendemos a generalizar sólo por lo que vemos en la televisión sobre política”

Iván Hernández - 17 años

“Ha sido innovador. No me esperaba que el alcalde fuese así. Se ha notado que era profesor, sabía como llegar a los jóvenes”

Alba Urdánoz - 17 años

“Es muy importante humanizar la política, tenemos un desconocimiento muy grande sobre ellos”

Javier Amatria - 17 años

“He sentido que nos daban la oportunidad de participar y dar nuestro punto de vista”

Verónica Sastre - 17 años

“No ha sido nada aburrido, ha sido sincero, no ha querido taparse y nos ha contado su trabajo como es”

Pablo Delgado - 17 años

“Me ha ayudado a darme cuenta de que los políticos hacen otras cosas, ver como trabajan realmente”

Natalia Pérez - 17 años

“Nos han contado cómo son las reuniones dentro y fuera y nos han pedido un progreso como generación”

Ainhoa Ainzúa - 17 años

“Nos ha ayudado a entender la figura del senador, que es muy desconocida, y a no demonizar a los políticos”

Daniela Russchii - 17 años

“Koldo Martínez me ha parecido un hombre humilde y cercano y una persona muy directa”

Amaia Aizcorbe - 17 años

“García Adanero nos ha dicho que tenía vocación política desde nuestra edad y que empezó siendo concejal en Barañáin. También nos ha explicado que al ser un partido muy pequeño en el Congreso les toca hacer mucho trabajo y encargarse de todas las comisiones”

Ángel Notario - 17 años

“Nos gustó saber curiosidades sobre la vida política, o conocer cómo funciona la ley electoral. Porque hemos visto que cada voto no vale lo mismo según donde vivas”

Sara Betés - 17 años

“Me ha gustado saber el trabajo que hay detrás de una autoridad. Puedes aprender mucho más de la persona que de un libro. La presidenta ha ido dejando los nervios de lado y se ha soltado con nosotros. Ver su lado humano nos ha dado más libertad para hacerle ciertas preguntas”



