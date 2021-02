Los trabajadores y empresa del Grupo La Información donan 3.300 euros para Cáritas y Fundación Xilema

Actualizada 09/02/2021 a las 06:00

De un tiempo a esta parte ha hecho fortuna la sentencia de que la pandemia está sacando lo peor y lo mejor de la gente. Idoia Urzainqui Beorlegui no está de acuerdo. Al menos, desde su experiencia. Dice la directora gerente de la Fundación Xilema que ella sólo se está encontrando con lo mejor de los navarros. Y puso como ejemplo el cheque que sujetaba en las manos. No en vano, la entidad que dirige, junto con Cáritas Navarra, han sido beneficiarias de la iniciativa solidaria emprendida por los trabajadores y responsables del Grupo La Información, la empresa editora de Diario de Navarra. Juntos han recaudado 3.300 euros que este lunes les entregaron en la redacción del periódico.

El reto surgió en diciembre. Lo recordaba Idoya Arraiza Mendióroz desde Fundación Diario de Navarra, canalizadora de la iniciativa que ha involucrado a todas las empresas del Grupo La Información. Fue entonces cuando se puso en marcha un mercadillo solidario destinado a la plantilla. “Lo de menos era gastarse unos eurillos en algo que no se necesita. Lo importante era acordarse de los demás y reunir un dinero para donde hace mucha falta. Me ilusiona especialmente que esto se haya hecho en un año tan difícil, donde el periódico no ha dejado de salir”, contó.

Funcionó. Se reunieron 1.000 euros y la plantilla votó donarlos a Fundación Xilema. Fue entonces cuando desde los trabajadores se decidió dar un paso más. “Nos propusimos hacer un pequeño donativo individual de nuestras nóminas e invitamos a la empresa a que igualara la cantidad que reuniéramos. Fueron los compañeros los que después propusieron donar esa cantidad a Cáritas Navarra”, explicó Ana Carmen Azcona en representación de los trabajadores.

Dicho y hecho. 1.120 euros salieron del bolsillo de periodistas, fotógrafos, impresores, comerciales o administrativos y otros 1.120 por parte de la dirección del Grupo La Información. En total, 3.300 euros que se dividieron en los dos cheques iguales que se entregaron este lunes en Cordovilla.

“En Fundación Xilema nos ha producido especial alegría que se hayan acordado de nosotros. Y ya sabemos a qué vamos a destinar el dinero: a nuestro nuevo proyecto de inserción socio-laboral. Ha sido un año muy difícil, en el que empresas y proveedores se han volcado con nosotros, y toda ayuda es más que bien recibida”, reconoció.

Junto a ella, Maite Quintana Saldise, secretaria general de Cáritas Navarra, lo corroboraba. “Como en las crisis anteriores hemos experimentado una aumento de los donativos. La gente se vuelca. Ocurrió en 2008 y ha ocurrido con la pandemia. Pero lo peor va a venir después, cuando acaben los ERTEs, las ayudas, y empiecen los despidos y cierres. Por eso agradecemos de verdad esta iniciativa de los trabajadores de un medio de comunicación, y más de papel, que también vive momentos inciertos. Gracias de corazón”, terminó.