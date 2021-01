Salud realiza un cribado a 225 vecinos de Mañeru con test de antígenos

Actualizada 31/01/2021 a las 06:00

La mayor parte de los 250 vecinos de Mañeru, citados por el departamento de Salud para detectar casos de covid-19 entre los mayores de 15 de años, acudió al cribado de este sábado. Fueron 225, casi la mitad de los 426 habitantes, para realizarse la prueba de antígenos, tras detectarse en los últimos días un incremento de contagios entre la población, con 15 casos activos antes del cribado.

Un equipo de cinco técnicos y sanitarios se encargaron de realizar las pruebas a los vecinos en la planta baja del consistorio, habilitada ayer como laboratorio desde las 9.30 horas, cuando comenzaron a efectuarse los primeros test. La alcaldesa, Nuria García, y la concejal e del área de Festejos y de Servicios Sociales, Patricia Echarren, junto con el resto de la corporación se encargaron de la coordinación y de garantizar las distancias en la entrada principal para evitar cualquier posible aglomeración.

Citados días antes por teléfono por el departamento, los vecinos fueron llegando en un goteo constante cumpliendo con el horario establecido, lo que propició agilidad en al cribado. “Estamos muy contentos de la respuesta que han tenido los habitantes para realizarse la prueba”, indicó la alcaldesa, que reconoció su preocupación por el número de casos activos. “Mañeru es pequeño y 15 casos es un número importante”.

Salud no detectó ningún brote concreto, pero, al incrementarse el número de casos, el Ayuntamiento solicitó el cribado. “Hasta hace diez días, habíamos tenido casos muy aislados. Se detectaron 12 en dos días y los resultados hicieron saltar nuestras alarmas. Hablamos con Gobierno de Navarra para conocer qué medidas teníamos que tomar. Nos dijeron que esperásemos un poco más, por seguir un protocolo y, al final, se decidió hacer el rastreo de antígenos”, explicó Echarren.

NO BAJAR LA GUARDIA

El cribado tranquilizó a los habitantes de Mañeru. “La decisión ha sido la mejor para la población. Los vecinos han cumplido con las medidas establecidas en cada etapa y se han respetado las restricciones. Desde el Ayuntamiento, estamos contentos con el comportamiento general, pero, como podemos ver, no ha sido suficiente para evitar los contagios en nuestro pueblo”, dijo la alcaldesa. “Tenemos que insistir mucho en que no se puede bajar la guardia en ningún momento. Hay que estar alerta, mantener las distancias y llevar siempre la mascarilla, además de seguir con los protocolos de higiene que recomiendan los expertos”, reiteró Nuria García.

Los citados tuvieron margen para hacerse la prueba de antígenos hasta las 20 horas. La mayor parte prefirió madrugar. Uno de los primeros en someterse al test fue Jesús María Martínez Cía. “Es una iniciativa positiva para el pueblo. Yo, personalmente, no estoy muy preocupado porque cumplo con todas las medidas, pero es bueno conocer cuál es el número exacto de contagios”, declaró. “Tenía un poco de miedo porque decían que era una prueba muy molesta, pero no ha sido para tanto. No es agradable, pero tampoco incomoda tanto. Además, es por una buena causa”, añadió.

Al llegar a la planta baja del consistorio, los profesionales encargados del cribado realizaban a los vecinos un pequeño cuestionario para responder en ese momento. Se les preguntó si tenían síntomas, si habían estado con algún positivo en los últimos días o si tenían alguna sospecha de que podían haberse contagiado. María José Amorena respondió a todas con una negativa y procedió a realizarse el test.