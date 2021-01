Se mantiene la tendencia a reducir la actividad física desde el confinamiento

Actualizada 30/01/2021 a las 06:00

Más de la mitad de los españoles (un 56%) realizó menos ejercicio durante el confinamiento domiciliario de marzo y abril del pasado año. Este descenso de la actividad física, unido a una peor alimentación, dio como resultado que el 44% de la población aumentara de peso.



Pero la tendencia no fue exclusiva de aquellos meses, sino que se está manteniendo hasta la actualidad. “Las restricciones al ocio y a la movilidad, la generalización del teletrabajo y el miedo a practicar deportes que puedan implicar contacto físico o a permanecer en espacios cerrados como el gimnasio nos lleva, por lo general, a movernos mucho menos en el día a día”, afirma Eduardo González Zorzano, experto del Departamento Científico de Cinfa y quien alerta de que las consecuencias de la reducción de la actividad física no sólo afectan al peso. “Nuestro cuerpo trabaja como una precisa maquinaria que, para mantenerse en perfecto estado y seguir funcionando correctamente, debe moverse y mantenerse activa. Si no lo hace, además del sobrepeso o la obesidad -a su vez, factores de riesgo de la diabetes o las cardiopatías-, pueden aparecer muchos trastornos de la salud, como problemas circulatorios, dolores musculoesqueléticos, una peor calidad del sueño o estreñimiento”, explica. “Por tanto, incluso en este contexto tan incierto, es crucial seguir practicando actividad física y, si bien la pandemia no nos lo pone fácil, hemos de buscar la manera de dedicar un rato cada día al ejercicio físico”.



El experto aporta algunos consejos para materializar el propósito. Por ejemplo, tener la voluntad de moverse más en el día a día, a lo que ayuda ir andando a los sitios en vez de usar el automóvil o subir por las escaleras en vez de por el ascensor. Más allá de esto, conviene practicar media hora de ejercicio físico al día, para lo que hay que calentar antes y estirar después. Si está confinado, una opción es caminar dentro de casa durante diez o quince minutos varias veces al día o subir y bajar tramos de escaleras, así como llevar a cabo actividades como pilates, zumba o aeróbic siguiendo vídeos, tutoriales o aplicaciones.

Durante el teletrabajo, hay que levantarse de la silla regularmente, con pausas de cinco o diez minutos por cada cincuenta minutos de trabajo frente al ordenador. Y todo, dice el experto, con dos consejos base: adecuar la intensidad de la actividad a la edad y la capacidad física, y beber unos dos litros de agua al día, sobre todo antes, durante y después del ejercicio.